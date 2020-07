Quali sono le condizioni di Dries Mertens? L'attaccante belga è stato costretto a chiedere il cambio e a uscire alla mezz'ora del primo tempo per infortunio. A metterlo ko è stato un brutto colpo ricevuto alle spalle da Rodrigo Becão: gli è bastato un cenno verso la panchina per chiamare la sostituzione. Scuro in volto e leggermente zoppicante, "Ciro" (è il nomignolo che i tifosi gli hanno dato) è uscito dal rettangolo verde leggermente zoppicante. Al suo posto è entrato Milik che ha sì segnato la rete del momentaneo pareggio (finirà 2-1 per gli azzurri con gol di Politano al 95°) ma, ammonito, salterà la prossima trasferta di Parma per squalifica (era diffidato).

Un bel problema per il tecnico che si ritrova con un reparto offensivo da ridisegnare perché privo dell'ex Psv, del polacco e senza poter contare su Llorente (da tempo ai margini della rosa). A spiegare come sta Mertens è stato lo stesso Gattuso che in conferenza stampa ha anche rivelato perché ha dato l'ok al cambio.

Mertens ha preso una ginocchiata sul gluteo – ha ammesso "ringhio" -, non riusciva a correre con fluidità. Spero non sia nulla di grave.

La vittoria della Coppa Italia ha consegnato al Napoli la certezza di essere ai nastri di partenza della prossima edizione dell'Europa League ecco perché questo finale di stagione viene interpretato dagli azzurri senza eccessivi sforzi al netto di un calendario serrato. L'obiettivo è fissato sull'appuntamento cerchiato in rosso sul tabellone della stagione: 8 agosto, ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.