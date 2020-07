L'infortunio di Dries Mertens tiene in ansia il Napoli. Alla mezzora del primo tempo, con l'Udinese in vantaggio per 1-0 (gol di De Paul) l'attaccante belga ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Milik, una sostituzione che s'è rivelata fortunata considerato che è stato proprio il polacco a siglare la rete del momentaneo pareggio (1-1) deviando in scivolata un cross dalla destra di Fabian Ruiz.

L'ex Ajax è croce e delizia al tempo stesso: determinante per ristabilire l'equilibrio, si lascia ammonire anche in maniera abbastanza ingenua. Un "giallo" che farà scattare la squalifica in vista della prossima partita contro il Parma e un po' rischia di complicare le scelte di Gattuso che potrebbe ritrovarsi anche senza il 14 in attacco. Llorente? Di fatto è fuori lista, come sottolineato anche dalle ultime scelte sulle convocazioni da parte di "ringhio". Ecco perché al "Tardini" si vedràuna formazione inedita nel reparto offensivo.

Come sta? Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando si capirà la reale entità dello stop e se la decisione presa dal calciatore – d'intesa con la panchina – non è stata solo a scopo precauzionale. A mettere ko Mertens è stato un brutto colpo ricevuto alle spalle: un intervento di Rodrigo Becão ha fatto scattare l'allarme e suggerito al giocatore di abbandonare il rettangolo verde. L'espressione del viso e l'andatura leggermente zoppicante hanno accompagnato il momento della sostituzione. L'obiettivo è evitare pericolosi stop in previsione del ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.

Questa volta la gara contro l'Udinese non è stata fortunata per la punta belga che in precedenza era sempre riuscito a lasciare il segno contro i friulani. Un dato statistico segnala che nelle ultime 3 partite contro i bianconeri, l'ex Psv aveva preso parte attiva a ben 6 gol (2 reti e 4 assist).