Perisic torna a giocare 7 mesi dopo il grave infortunio: il pubblico lo accoglie con un boato Ivan Perisic fa il suo esordio assoluto con l'Hajduk Spalato contro la Dinamo Zagabria. Una partita importante perché segna anche il ritorno in campo dell'ex Inter a 7 mesi dal grave infortunio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Al minuto 73 di Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria valida per la semifinale della coppa croata, Ivan Perisic ha fatto il suo esordio assoluto con la prima squadra dell'Hajduk. L'ex esterno dell'Inter è infatti cresciuto nel club di Spalato prima di spiccare il volo nel grande calcio europeo. Un debutto che però non è servito alla sua squadra per evitare la sconfitta e l'uscita dalla competizione. Ma quella di stasera è sicuramente una serata da incorniciare per Perisic che aveva lasciato il Tottenham nell'ultimo mercato di gennaio.

Era settembre 2023 quando contro lo Sheffield il giocatore rimediò la rottura del legamento crociato. Motivo per cui Perisic ha poi deciso di cambiare aria e tornare in Croazia e recuperare al meglio ripartendo proprio dal suo club d'origine. Sarebbe tornato a giocare proprio dopo aver superato completamente l'infortunio, e così è stato. Il pubblico di Spalato non aspettava altro e quando ha visto Perisic sulla linea di fondo pronto a entrare in campo è esploso gridando a gran voce il suo nome.

Ben 7 mesi di stop per Perisic che nella stagione 2022/2023 aveva fatto benissimo con gli Spurs in Inghilterra prima dell'infortunio a inizio campionato. Con l'Hajduk Spalato aveva firmato a gennaio scorso un contratto del tutto particolare. L'ex Inter infatti ha concordato un contratto simbolico con la società di un euro mensile. Stesso accordo fatto anche da Kalinic che come l'esterno mancino spera di rilanciarsi proprio in patria.

I due giocatori croati hanno sposato la causa giocando gratis ma con la promessa che saranno corrisposti alcuni bonus nel caso in cui l'Hajduk dovesse partecipare alla prossima e nuova Champions League. Questa sera però l'importante era ritrovare il campo e confidenza con la palla dopo alcuni allenamenti fatti con la squadra e ben 4 partite consecutive in panchina senza mai entrare in campo. Il ritorno di Perisic nel calcio, di fatto, adesso è realtà. L'allenatore dell'Hajduk a fine partita ha spiegato: "Ivan stesso ha espresso la voglia di giocare, ha rischiato tanto, non potevo rifiutare e gli auguro il meglio e tanta salute".