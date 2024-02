Napoli e Barcellona condividono lo stesso video sui social: ma il Barça cancella uno degli azzurri I calciatori azzurri e blaugrana lanciano messaggi di orgoglio e di incoraggiamento in lingua locale, nazionale e inglese. Eppure c’è qualcosa che non va. A rivedere bene le due sequenze balza all’occhio un’anomalia evidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Napoli e Barcellona hanno preparato insieme un video condiviso su TikTok in occasione dell'andata degli ottavi di Champions che si gioca questa sera al Maradona. In palio questa sera c'è molto di più dell'opportunità di guadagnare un vantaggio verso la qualificazione ai quarti. No, il passaggio del turno è divenuto di fondamentale importanza anche per un altro motivo: accumulare un coefficiente tale da tagliare anche un altro traguardo (ma servirà ancora fare bene in Coppa), ovvero partecipare al Mondiale per Club.

Napoli e Barcellona non sono in un buon momento, la tensione è alta (anche) per vicende interne. Ma la vigilia è stata caratterizzata da grande fair-play e il tentativo da parte delle società di lanciare messaggi di grande sportività. Lo si riverbera anche nell'iniziativa a calciatori che sfilano dinanzi al video si esprimono in lingua locale, nazionale e inglese. Mazzocchi, il capitano Di Lorenzo e Kvaratskhelia i calciatori scelti per gli azzurri e che fanno parte della breve clip congiunta assieme a Yamal, Vitor Roque e Lewandowski quelli dei blaugrana.

Le frasi che pronunciano sono slogan d'incoraggiamento e di orgoglio, s'innestano sulla passione endemica che i tifosi, napoletani e catalani, nutrono per le rispettive squadre del cuore. E proprio il forte radicamento della tradizione popolare ha spinto i due club a far sì che nella sequenza proposta dalla clip alcuni giocatori (Mazzocchi e Yamal) si esprimano in dialetto partenopeo. "Non c'importa chi sei, noi siamo il Napoli… per noi conta quello che teniamo dentro" e il difensore picchietta l'indice sul cuore. Il giovane talento del Barça ricorda come una delle peculiarità della società sia la Masia, colonna portante e serbatoio prezioso per la prima squadra.

Di Lorenzo ricorda come per "noi non esistono missioni impossibili" e Kvara fa menzione al grande sostegno dei supporter azzurri. Vitor Roque parla della mentalità "sempre vincente" che caratterizza un grande club come quello catalano. Infine c'è il bomber polacco che fa appello alla portata globale della società blaugrana.

Tutto molto bello. Eppure c'è qualcosa che non va. A rivedere bene le due sequenze balza all'occhio un'anomalia evidente: nel video condiviso su TikTok dal Barcellona manca un calciatore del Napoli. Chi? Mazzocchi. Infatti, la sequenza si apre con Yamal e poi alterza Di Lorenzo e il georgiano agli altri due calciatori catalani.