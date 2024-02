Perché Napoli-Barcellona di Champions vale tantissimo per il Mondiale per Club Napoli e Barcellona hanno un motivo in più per cercare la qualificazione ai quarti di Champions, visto che sono entrambe alla ricerca di punti per accedere al nuovo Mondiale per Club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il doppio confronto tra Napoli e Barcellona oltre a mettere in palio un posto nei quarti di Champions vale tantissimo anche per il nuovo Mondiale per club. Sia la squadra del nuovo allenatore Calzona, che quella di Xavi si giocano un posto nella competizione che si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti. Cosa serve nello specifico a Napoli e Barcellona in chiave Coppa del Mondo per Club per raggiungere Chelsea, Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Inter, Porto, Benfica già qualificate?

Sono due le squadre italiane che potranno partecipare al prossimo Mondiale per Club e si decideranno sulla base del ranking nella Champions dell’ultimo quadriennio. L’Inter è già certa del suo posto e il Napoli, spera di essere l’altra rappresentante della Serie A.

Cosa deve fare il Napoli per il Mondiale per Club

Il Napoli si gioca il posto con la Juventus e la Lazio, anche se quest'ultima si assicurerebbe un posto solo in caso di trionfo in Champions o raggiungimento della finale, con Napoli eliminato agli ottavi o ai quarti senza vincere le due partite. Ma cosa deve fare il Napoli per il Mondiale per club? Innanzitutto deve raggiungere i quarti di finale della Champions, perché in caso di eliminazione agli ottavi, sarebbe la Juve ad essere certa del posto.

Il Napoli invece può sorridere con due vittorie agli ottavi e il conseguente passaggio ai quarti. In questo caso regolamento alla mano prenderebbe 5 punti (2 per ogni successo e uno per il passaggio del turno), e poi potrebbe migliorare il suo score nei quarti. Il Napoli potrebbe anche qualificarsi con una vittoria e un pari (4 punti), e avrebbe poi bisogno di un'altra affermazione. L'obiettivo è quello di fare 6 punti per agganciare la Juve: tanto basterebbe poi per la qualificazione matematica.

Cosa serve al Barcellona per qualificarsi al Mondiale per Club

Il Barcellona non potrà sbagliare contro il Napoli per sperare di qualificarsi al Mondiale per club. I blaugrana al momento sono 7 punti dietro all'Atletico Madrid, anche se la sconfitta dei colchoneros contro l'Inter alimenta le speranze. Con una doppia vittoria contro il Napoli, il Barça prenderebbe 4 punti, più uno ulteriore per la qualificazione ai quarti. Meno due dunque rispetto all'Atletico, che dovrebbe però poi perdere nuovamente con l'Inter. I catalani invece dovrebbero poi vincerne almeno un'altra ai quarti. Comunque a prescindere dal risultato dell'Atletico, fondamentale per il Barcellona portare a casa punti in chiave Mondiale per Club contro il Napoli.