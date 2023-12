Napoli-Braga, dove vederla in diretta TV e streaming: le probabili formazioni Il Napoli ospita il Braga nella partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions: partenopei e spagnoli si sfidano per il secondo posto del Girone C. Mazzarri punta su Osimhen, Kvaratskhelia in dubbio. Calcio d’inizio alle 21:00 al Maradona, diretta TV su Sky.

Il Napoli di Mazzarri affronta lo Sporting Braga per l'ultima e decisiva partita della fase a gironi di Champions League: in palio il pass per gli ottavi di finale. La formazione partenopea – reduce da 3 ko consecutivi con Real Madrid, Inter e Juve – è favorita contro i portoghesi: al Napoli basta un pareggio o perdere con un gol di scarto (grazie all'1-2 dell'andata) per passare il turno da seconda del girone. La squadra portoghese, terza a 4 punti e reduce dal pari con l'Union Berlino e da due vittorie consecutive in Premiera Liga, deve necessariamente vincere. Calcio d'inizio al Maradona alle ore 21:00: diretta TV su Sky e streaming su Now e Infinity+, non è prevista la diretta in chiaro su Canale 5.

Le probabili formazioni di Napoli-Braga. Due grandi dubbi per Walter Mazzarri in vista della partita di Champions League di oggi ed entrambi riguardano la fascia sinistra. In difesa, dopo l'esperimento Natan, si potrebbe tornare a giocare con un terzino di ruolo con il giovane Zanoli che sembra favorito a partire titolare. In attacco invece dall'inizio sulla corsia mancina potrebbe esserci Elmas con Kvaratskhelia, reduce dall'influenza, inizialmente in panchina. Osimhen titolare.

Partita: Napoli-Braga

Dove si gioca: Stadio "Maradona", Napoli

Orario: 21:00

Canale TV: Sky e Mediaset Infinity+

Diretta streaming: SkyGo, Infinity+

Competizione: Champions League 2023-2024, 6ª giornata fase a gironi

Dove vedere Napoli-Braga oggi in diretta TV su Sky o Canale 5

La partita tra il Napoli e lo Sporting Braga di oggi si può vedere in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Arena (canale 204 del decoder satellitare) e Sky Sport (numero 253) con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Giuseppe Bergomi. Non si può invece vedere Napoli-Braga in diretta in chiaro sulle reti Mediaset del digitale terrestre.

Napoli-Braga dove vederla in diretta streaming

Napoli-Braga si può vedere anche in live streaming. Gli abbonati a Sky possono infatti seguire in diretta il match di Champions League del Maradona in programma oggi tramite l'app di SkyGo così come coloro che hanno acquistato il ‘pass Sport' possono guardarla sulla piattaforma NOW. Anche gli abbonati a Mediaset Infinity+ possono vedere in diretta streaming Napoli-Braga attraverso l'app di Infinity+ o direttamente andando sul sito ufficiale del servizio Mediaset, a pagamento.

Champions League, le probabili formazioni di Napoli-Braga

Mazzarri ritrova Victor Osimhen al centro dell'attacco ma deve ancora dirimere gli ultimi due dubbi di formazione in vista di Napoli-Braga. Il tecnico partenopeo sembra intenzionato a puntare su Zanoli (in ballottaggio con Natan) per completare la linea difensiva davanti a Meret con i confermati Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Per quanto riguarda il tridente offensivo invece insieme al nigeriano e a Politano nello schieramento iniziale potrebbe optare per Elmas (in ballottaggio con il febbricitante Kvaratskhelia). Per lo Sporting Braga invece Artur Jorge sembra intenzionato a confermare il solito 4-2-3-1 con Djalo, Zalazar e Horta alle spalle del centravanti Banza.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All. Mazzarri.

Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.