Napoli-Bologna dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni della partita di Serie A Il Napoli ospita il Bologna allo stadio Maradona per la 10a giornata di Serie A 2022-2023: gli azzurri vogliono continuare la loro corsa in testa alla classifica. Diretta TV e streaming su DAZN. Tutte le informazioni sul match e le probabili formazioni di Spalletti e Thiago Motta.

Napoli–Bologna, dove vederla in diretta TV e streaming.

Il Napoli capolista ospita al Maradona il Bologna di Thiago Motta per la decima giornata della Serie A: partita in programma oggi, domenica 16 ottobre, alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn.

La formazione di Spalletti ha staccato il pass per gli ottavi di Champions League vincendo contro l'Ajax ed è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato – l'ultima contro la Cremonese ha portato i partenopei al primo posto in classifica in solitaria a 23 punti. Di fronte un Bologna in affanno dopo gli ultimi risultati negativi e il pareggio dell'ultimo turno contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna. Spalletti insiste dal 1′ su Raspadori con Osimhen in panchina, e Politano giocherà al posto di Lozano sulla corsia di destra. Kvara insostituibile. Thiago Motta senza Arnautovic come terminale offensivo punta su Zirkzee e il trio composto da Aebischer, Barrow e Dominguez sulla trequarti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Partita: Napoli-Bologna

Quando si gioca: domenica 16 ottobre 2022

Dove si gioca: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 10a giornata

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta TV

Dove vedere in TV la partita tra Napoli e Bologna? Per poterla vedere in diretta TV su DAZN bisogna connettersi tramite televisori che supportino l'app della piattaforma, oppure ricorrere a una console di gioco come Playstation e Xbox. Terza alternativa è rappresentata da dispositivi come Amazon Fire Stick Tv, Google Chromecast e TIMVISION BOX. La telecronaca del match è affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Gobbi.

Napoli-Bologna, dove vederla in streaming

La partita dello stadio Maradona si potrà seguire anche in streaming attraverso il sito ufficiale DAZN oppure attraverso l'apposita app, scaricabile per iOS che Android, per gli apparecchi mobile.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Luciano Spalletti non avrà a disposizione Rrahmani e quindi punterà ancora su Juan Jesus al centro della difesa. In attacco Politano al posto di Lozano e Ndombele dovrebbe sostituire l'infortunato Anguissa. Mario Rui torna sulla sinistra, Raspadori dal 1′.

Thiago Motta senza Arnautovic punta su Zirkzee con Aebischer, Dominguez, Barrowsulla trequarti. Medel, Ferguson in mediana con Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso a difendere la porta di Skorupski.

