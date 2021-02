Napoli-Benevento è la partita di Serie A per la 24esima giornata; si gioca oggi, 28 febbraio, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona".

Il derby tra le due squadre campane ha un valore particolare per la necessità da parte di azzurri e giallorossi di fare risultato a tutti i costi, sia pure con opposte motivazioni. La squadra di Gattuso ha bisogno di una vittoria per restare in corsa per il quarto posto, mentre la formazione di Pippo Inzaghi (che non sarà in panchina perché squalificato) lotta per la salvezza.

A caratterizzare la partita è la situazione di assoluta emergenza in cui si trovano i partenopei, costretti ancora una volta scelte forzate a causa delle assenze in attacco (Lozano, Osimhen, Petagna oltre a Manolas in difesa) e delle non perfetta condizioni di altri calciatori (su tutti, Mertens). Tra le fila dei sanniti non ci sarà Glik (squalificato), fuori causa per infortunio Iago Falque, Improta e Letizia.

Di seguito tutte le info necessarie per vedere in diretta TV e in streaming la partita tra Napoli e Benevento.

Napoli-Benevento, dove vederla in TV

Napoli-Benevento, partita della 24esima giornata di Serie A, sarà visibile in TV su Sky Sport 1 (numero 201 del satellite; 382 e 482 del digitale terrestre oppure 372 e 472 in HD), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere in streaming Napoli Benevento

Napoli – Benevento è visibile in streaming su Sky Go, l'applicazione della piattaforma satellitare da scaricare previo abbonamento. A disposizione anche l'opzione Now Tv. Ci si potrà collegare attraverso i consueti dispositivi fissi (smart tv e pc) oppure mobili (notebook, smartphone, tablet).