"Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro". È il report medico ufficiale del Napoli sulle condizioni di Hirving Lozano uscito malconcio e sofferente dal campo dopo la sfida contro la Juventus Una brutta notizia per i partenopei che saranno costretti a fare a meno del messicano per un po' di tempo. Ecco quali sono i tempi di recupero e in quante partite sarà assente.

Quante gare salta Lozano. Tre, forse anche quattro le partite in occasione delle quali il Napoli dovrà a fare a meno dell'attaccante messicano. Niente Europa League con il Granada (con ogni probabilità anche al ritorno), resterà fuori anche dalle gare contro Atalanta e Benevento. Quando potrà rientrare? Non prima della metà di marzo, secondo le previsioni più ottimistiche.

Stakanovista. Lozano non ha mai saltato una partita di campionato totalizzando nel complesso 1565 minuti giocati: in Serie A è partito per 19 volte titolare, 2 dalla panchina. Sei le presenze in Europa League dove è stato utilizzato solo 2 volte nella formazione iniziale (273 minuti giocati). Cinque, invece, le presenze tra Coppa Italia (4, sempre dall'inizio) e Supercoppa italiana. Quanto è stato in campo nel complesso? In generale sono 2235 i minuti durante i quali ha sempre risposto ‘presente' alla chiamata di Gattuso. Anche quando, come contro la Juventus al ‘Maradona', ha stretto i denti ed è rimasto sul terreno zoppicando per l'infortunio muscolare.

Fermo anche Ospina. Il portiere colombiano era stato costretto a dare forfait obbligato a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus. Una fitta avvertita durante la fase di riscaldamento spinse Gattuso a schierare Meret dal primo minuto. L'infortunio dell'estremo difensore sudamericano è meno grave rispetto a Lozano a giudicare da quanto riportato nel bollettino medico del Napoli: "Per Ospina – si legge – distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra".

Cos'è la distrazione muscolare e perché è più grave quella di Lozano. Si tratta di una lesione preoccupante che causa la rottura di alcune fibre muscolari. Nel caso di Ospina (primo grado) la parte di tessuto interessata è inferiore in percentuale. Per quanto riguarda Lozano (secondo grado) la distrazione coinvolge un numero maggiore di fibre muscolari.