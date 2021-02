Napoli-Juventus oltre alle classiche polemiche del dopo partita ha portato con sè la solita coda di infortunati. Nel Napoli di Gattuso erano già tanti gli assenti prima del fischio d'inizio, ma al 90′ se ne sono aggiunti altri che lasciano in apprensione il popolo azzurro. Anche nella Juventus non è andata benissimo: la squadra di Andrea Pirlo ha dovuto rinunciare nella ripresa a Cuadrado, sostituito da Alex Sandro per un problema fisico.

Come stanno i giocatori di Gattuso? A vedere la gioia di fine partita si direbbe più che bene sia fisicamente che mentalmente ma la realtà è un'altra: il Napoli da inizio di stagione sta soffrendo il problema infortunati che, unito a quello degli assenti per Covid, è diventato un filo conduttore nella gestione della squadra da parte del tecnico partenopeo.

Come non bastasse, contro la Juventus si sono accusati altri malanni ad alcuni giocatori azzurri. Tra questi, Lozano e Ospina. Il portiere ha subito un improvviso e imprevisto ko nei minuti prima del fischio di inizio. Schierato titolare da Gattuso, il portiere non è potuto scendere in campo perché durante l'ultima rifinitura ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Il Napoli ha fatto un comunicato sulle sue condizioni: “David Ospina, che si è infortunato durante il riscaldamento di Napoli-Juventus, ha riportato un risentimeno all’adduttore della coscia destra”. Nei prossimi giorni si provvederà a capire l'entità dell'infortunio ma soprattutto i tempi di recupero.

Nel Napoli apprensione anche per Lozano: nel finale di partita il messicano si è improvvisamente accasciato al suolo massaggiandosi la coscia sinistra. Nessun contatto con avversari, dunque, un problema di natura muscolare. Si parla di possibile stiramento, ma anche in questo caso si dovranno attendere gli esami dei prossimi giorni per capire l'infortunio. Per Lorenzo Insigne, sostituito nel secondo tempo e uscito affaticato, non si registra alcun problema: il capitano azzurro era solamente estremamente provato dalla partita fin lì giocata.

Infine, in casa Juventus c'è attesa per la situazione legata a Cuadrado: il colombiano non si è presentato per il secondo tempo rimanendo negli spogliatoi. L'esterno di Pirlo ha accusato un problema muscolare: ha accusato un risentimento alla coscia destra. Per precauzione, lo staff medico ha preferito non rischiarlo ulteriormente. Gli esami strumentali diranno se il danno è stato minimo con lo stop immediato.