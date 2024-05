Nandez va in Arabia Saudita il giorno dopo l’ultima col Cagliari: avrà uno stipendio spropositato

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Naithan Nandez saluta il Cagliari e si trasferisce in Arabia Saudita. Il centrocampista uruguaiano ha trovato un accordo economico con l'Al-Quadisiya fino al 2027 con un ingaggio da 10 milioni l'anno. Il calciatore ex Boca Juniors, che era stato accostato anche alla Roma, ha deciso di non rinnovare col club sardo e andrà via a parametro zero dopo cinque anni.

La carriera del centrocampista classe '95 proseguirà nel campionato saudita con l'Al-Qadsiah FC, club neopromosso in massima divisione e dalla prossima stagione farà parte della Saudi Pro League.

Nandez saluta il Cagliari: "È molto difficile questo saluto"

Il centrocampista uruguagio ha salutato Cagliari e i suoi tifosi con un video sui social: "Pensavo che non arrivasse mai questo momento, questo giorno. Ma volevo farvi questo piccolo video per salutarvi tutti, per ringraziarvi. Sono stati cinque anni veramente belli. Sono arrivato a Cagliari da ragazzino e ora sto andando via da uomo, un uomo uruguaiano ma anche sardo".

Nandez ha proseguito così il suo messaggio: "È molto difficile questo saluto, voglio davvero ringraziarvi. Lascio un grande pezzo della mia vita qui, un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio, è un arrivederci. Come ho sempre detto, non mi trasferirò in una squadra che giocherà contro il Cagliari. Non lo farò. Potete stare tranquilli: il Cagliari resterà la mia unica squadra in Italia, tiferò Cagliari per sempre. Grazie mille per tutto".

Nandez in lacrime dopo la partita con la Fiorentina

Al termine del match contro la Fiorentina, l'ultimo del campionato del Cagliari, la squadra sarda è andata a salutare i tifosi e alcuni giocatori sono saliti in curva: tra questi c'era Nahitan Nandez, che dopo essere tornato in campo è scoppiato in lacrime e questo già lasciava presagire l'addio.

Il giocatore uruguaiano era stato accostato a diversi club nelle scorse settimane ma, alla fine, andrà in Arabia Saudita.