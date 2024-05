video suggerito

La Fiorentina si regala l’Europa con un rigore al minuto 103: Ranieri ko nell’ultima a Cagliari Cagliari-Fiorentina termina con il punteggio di 2-3 deciso al minuto 100 grazie a un rigore di Arthur. La viola blinda un posto in Europa anche il prossimo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cagliari-Fiorentina termina con il punteggio di 2-3 deciso al minuto 103 grazie a un rigore di Arthur. Si chiude qui il campionato dei sardi mentre la viola avrà ancora da recuperare la sfida contro l'Atalanta. All'Unipol Domus è stata anche l'ultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina dei sardi. Apre le marcature Bonaventura nel primo poi nella ripresa il Cagliari la ribalta con Deiola e Mutandwa prima del pareggio di Nico Gonzalez. Nel finale in pieno recupero, quando sembrava tutto finito, Prontera e il VAR fischiano un rigore ai viola allo scadere: Arthur dal dischetto non sbaglia. Con questa vittoria la Fiorentina blinda l'Europa anche il prossimo anno a prescindere da come andrà la finale di Conference.

La traiettoria perfetta di Bonaventura finita in porta.

Il gol di Bonaventura chiude il primo tempo con la Fiorentina in vantaggio

Nel giorno in cui si celebrava l'addio a Claudio Ranieri che dopo questa partita avrebbe salutato da allenatore Cagliari definitivamente, i sardi hanno affrontato la Fiorentina in una sfida non semplice. Certi della salvezza ottenuta matematicamente contro il Sassuolo, Lapadula e compagni non hanno di certo rinunciato ad attaccare e trovare il gol durante i primi 45 minuti. Terracciano però nega due volte in pochi minuti il vantaggio ai padroni di casa: importante e prodigioso soprattutto l'intervento su Luvumbo che ha due passi si fa ipnotizzare.

Dall'altra parte è invece Scuffet a fermare Belotti a un passo del vantaggio dei toscani. Dopo tante chance è però proprio la Viola a sbloccarla. Bonaventura lavora palla sulla destra dell'area, poi disegna un mancino a giro sul secondo palo, imparabile. Il vantaggio della squadra di Italiano rianima la Fiorentina che proprio allo scadere prova a cercare anche il gol del raddoppio con Castrovilli. Il fantasista viola calcia con un sinistro preciso sul secondo palo ma la palla finisce fuori. Alla Unipol Domus nel finale annullato un gol per fuorigioco a Lapadula. Il primo tempo si chiude così 0-1.

Leggi anche Ranieri in lacrime a 72 anni per la salvezza con il Cagliari: ricorda cosa gli ha detto Gigi Riva

Il bellissimo gol di Mutandwa.

Nel secondo tempo succede di tutto

Nel secondo tempo il Cagliari se vogliamo riparte da dove aveva finito attaccando verso la porta della Fiorentina. E così è subito palla gol per Deiola che da corner di Viola colpisce di testa in mezzo ma la palla finisce fuori di pochissimo. Deiola però riesce a trovare il gol subito dopo. Incornata di testa su cross dalla tre quarti di destra di Prati. Inizialmente segnalato fuorigioco, poi il Var convalida la rete del pareggio da parte del capitano dei Cagliari. La Fiorentina è alle corde, sembra quasi incapace di reagire nonostante l'ingresso in campo di Beltran e Nzola.

E così il Cagliari ne approfitta e segna anche il tris. La squadra di Ranieri completa la rimonta grazie al classe 2003 Mutandwa. Il giovane attaccante dei sardi si accentra dalla sinistra e calcia col giro a destro sul secondo palo: palla bassa che si infila in rete dopo un tocco al palo. Terracciano non ci arriva e la rete fa esplodere la Unipol Domus. Sembrava tutto finito e invece la Fiorentina sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Biraghi trova il gol del 2-2 grazie alla deviazione in porta di Nico Gonzalez. Finita? Neanche per sogno. Lapadula segna pochi secondo dopo ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ma al minuto 100 Di Pardo commette fallo su Beltran e Prontera col VAR assegnano calcio di rigore alla viola. Dal dischetto al minuto 103 Arthur non sbaglia e manda la Fiorentina in Europa anche il prossimo anno a prescindere dalla finale di Conference.