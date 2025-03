Nainggolan irritato dopo la Kings League: “Non so se tornerò, non mi piacciono le figure di m…”

video suggerito

Radja Nainggolan parla in maniera molto schietta della sua esperienza in Kings League con la maglia dei Caesar e la sintetizza con una frase chiarissima: "Non mi piace fare queste figure di merda". Basta questa espressione per chiedersi se e fino a quando sarà in campo con la squadra dei presidenti En3rix e Damiano er Faina che occupa ancora l'ultimo posto in classifica. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter ha disputato la sua seconda gara del torneo e realizzato anche un gol dopo i primi minuti ma non è bastato a spostare gli equilibri di un incontro che s'è messo male ed è finito anche peggio (sconfitta per 8-3 contro gli Zebras).

La determinazione con la quale i calciatore esprime giudizi sul contesto calcistico spiazza un po' la giornalista che inizia l'intervista tessendo le lodi del belga. È un modo per rompere il ghiaccio, sforzandosi di trovare qualcosa di buono a margine di un incontro avaro di soddisfazioni per come sono andate le cose. "Siamo con Radja Nainggolan, MVP di questa partita. Nonostante il risultato non favorevole per i Cesar, comunque una piccola soddisfazione te la porti a casa". Fin qui la premessa poi arriva la domanda che scoperchia il vaso di Pandora e offre all'ex giallorosso la possibilità di dire tutto fuori dai denti. "Avendo tu l'occhio critico ed esperto di un giocatore professionista, che cosa manca a questa squadra per fare un risultato?".

La replica è tranciante. "Ma… se devo essere onesto mancano giocatori un po' di qualità, se vedi anche oggi i tre gol sono stati fatti dalle wild card, quindi la squadra in sé non è abbastanza competitiva secondo me". L'interlocutrice gli chiede se tornerà a giocare, lui la interrompe e prosegue nel ragionamento. "Devo essere onesto e critico il giusto, non hanno personalità e questo giochino lo sai fare o non lo sai fare. Cioè se sai giocare a calcio 11 è un discorso ma se devi giocare a calcio 5 o a calcio 7 è un'altra cosa".

Roger, messaggio ricevuto Nainggolan. Tutto più chiaro che qui. "Ma tornerai? Ti rivedremo come wild card dei Cesar?", è la chiosa della reporter. Nelle considerazioni del belga c'è già la soluzione al quesito… ci mette un punto esclamativo: "Ci devo pensare bene perché veramente va bene essere MVP ma la verità è che a me non interessano queste cosa… insomma non mi piace fare figure di merda". Certo, chiaramente, grazie dice la giornalista nel salutarlo. Tutti a casa e senza grossi rimpianti.