Nacho Fernandez segna e poi consola il fratello Alex che lotta per salvarsi: avversari solo in campo Nacho Fernandez ha segnato nel 2-0 del Real Madrid di Ancelotti al Cadice e a fine partita si è fermato a consolare il fratello Alex, che sta lottando per non retrocedere.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha vinto in casa del Cadice per 2-0 e continua la sua corsa verso la vetta della Liga, nonostante il Barcellona sia lontano 10 punti. La squadra di Carlo Ancelotti, rispetto allo scorso anno, ha perso troppi punto per strada ma non può rilassarsi perché alle sue spalle c'è l' Atletico Madrid che proverà a ottenere il meglio possibile da questa deludente stagione.

Nell'ultimo turno di campionato i Blancos sono stati ospiti del Cadice all'Estadio Nuevo Mirandilla con le reti di Nacho Fernandez e Marco Asensio, che nel finale di gara hanno piegato la resistenza della squadra di Sergio González.

Se l'attaccante spagnolo finisce spesso nei tabellini dei marcatori, lo stesso non si può dire per il difensore nato a Madrid che ieri ha segnato la sua prima rete stagionale.

Un bel gol, oltretutto. Il numero 6 del Real ha ricevuto un pallone ai 20 metri da Tchoumenì e dopo averlo controllato l'ha scaricato di destro verso la porta avversaria. La palla è finita nell'angolino basso alla destra di David Gil, che non ha potuto né respingere né bloccare la conclusione.

È una partita speciale per Nacho contro il Cadice perché nella squadra andalusa milita il fratello Alex, centrocampista classe 1992.

I due hanno fatti tutta la trafila nelle giovanili del Real Madrid ma, a differenza di Nacho che è rimasto lì, il fratello ha fatto il suo esordio in Liga con i Merengues e poi ha iniziato un lungo giro che lo ha portato all'Espanyol, poi all'estero (Rijeka e Reading) e poi è tornato in Spagna con le maglie di Elche e Cadice.

Milita nel Submarino Amarillo dal 2017 e ha conquistato la promozione in Liga: ora è uno dei punto fermi della sua squadra, che sta lottando per non retrocedere.

A fine partita nel tunnel degli spogliatoi Nacho e Alex sono rimasti a parlare per un po' regalando un'immagine bellissima.