Musiala se la ride per il gol segnato all'Italia: "Sì, è stato il più facile della mia carriera" Nel post partita di Germania-Italia, Jamal Musiala è tornato a parlare del gol più assurdo, in occasione del 2-0 tedesco con l'intera difesa azzurra distratta: "Con Kimmich l'intesa è stata immediata" ha sottolineato sorridendo beffardamente. "Poi non è stato difficile centrare la porta…"

A cura di Alessio Pediglieri

Jamal Musiala non ha alcun dubbio nel finale di Germania-Italia affermare che il suo gol siglato contro gli Azzurri sia stato il "più facile in carriera". Il giovane talento tedesco con cittadinanza inglese stenta così a trattenere il sorriso, ritornando all'episodio più assurdo di tutta la partita e che, a conti fatti, ha poi concesso la qualificazione alle Final di Nations League condannando all'eliminazione l'Italia.

La rete di Musiala: gol mentre l'Italia protestava con Marciniak

In un primo tempo in cui l'Italia non è scesa in campo, la Germania ha fatto letteralmente ciò che ha voluto. A sottolinearlo per primo lo stesso ct Spalletti che ha ammesso un'incomprensibile prima frazione, dove gli azzurri erano "in balia totale degli avversari". Emblema, il secondo gol subito quando sul calcio d'angolo per i tedeschi tutta la difesa si è distratta andando a parlare e a lamentarsi con l'arbitro Marciniak, senza che quest'ultimo avesse però interrotto il gioco. Risultato? Corner veloce di Kimmich per Musiala libero in area e a porta vuota per il più semplice dei tapìn.

Musiala se la ride: "Non mi era mai capitato di segnarne di così facili"

Proprio Jamal Musiala, autore della rete più sciocca di tutti i 180 minuti del doppio confronto tra Italia e Germania, fatica a non sorridere di fronte all'episodio che l'ha visto quasi in imbarazzo tanto è stato semplice trovare la rete: "Sì, è stato decisamente il gol più semplice di tutta la mia carriera. Mai mi è capitato di segnarne uno così facile. L'intesa in quell'istante tra me e Kimmich è stata perfetta: non è stato complicato poi centrare la porta…"

Gli errori della Germania: "L'Italia ci ha insegnato che per vincere non dobbiamo distrarci"

Un rete che ha spalancato le porte della Nations League alla Germania e condannato l'Italia: "Abbiamo imparato da questa sfida che dovremo mantenere la stessa mentalità per tutta la gara. L'Italia è stata una ottima avversaria che ci ha insegnato molto. Per vincere le prossime gare non dovremmo più commettere gli errori visti oggi".