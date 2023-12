Musah spinge Lookman prima del gol del Milan, l’arbitro fa proseguire ma il fallo è evidente Musah fa fallo su Lookman prima del calcio d’angolo che porta al pareggio del Milan, l’arbitro La Penna fa proseguire ma l’azione irregolare del centrocampista rossonero è evidente.

A cura di Vito Lamorte

Proteste dell'Atalanta prima e dopo il gol del Milan. Musah spinge via Lookman a centrocampo e i rossoneri ribaltano il campo conquistando un calcio d'angolo che porta al goal di Giroud: l'arbitro La Penna non ha fischiato tra le proteste dei giocatori bergamaschi, che volevano un fischio per l'intervento irregolare del centrocampista rossonero sul numero 11 della Dea.

