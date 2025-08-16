Muriqi dà un calcio al volto di un avversario: viene espulso alla prima partita di campionato

La stagione di Vedat Muriqi è cominciata nel modo peggiore possibile, con un'espulsione diretta per un fallo terrificante ai danni di un giocatore del Barcellona. L'attaccante del Maiorca è stato mandato negli spogliatoi qualche minuto prima dell'intervallo per aver colpito Joan Garcia con un calcio sul volto nel tentativo di raggiungere il pallone: la gamba era troppo alta e il colpo è stato così forte da gettare a terra l'avversario, procurandogli un'espulsione senza scusanti alla prima partita di questa nuova Liga.

Un gesto del tutto sconsiderato da parte dell'ex giocatore della Lazio che in realtà non è il primo espulso di una folle serata. Il Mariorca infatti è arrivato all'intervallo in 9 perché al 33′ ha perso anche Morlanes per doppia ammonizione: un fatto eclatante che ha indirizzato fortemente la gara e che ha sollevato numerose polemiche in Spagna.

Il fallo clamoroso di Muriqi

Il giocatore del Kosovo l'ha combinata grossa nella prima partita della stagione che per lui è durata appena 39 minuti. Nel tentativo di recuperare il pallone Muriqi ha alzato troppo la gamba e ha colpito al volto Joan Garcia, un fallo veramente grave che gli è costata l'espulsione diretta: l'arbitro è andato al monitor per rivedere l'azione e non ha avuto nessuna esitazione nell'optare per l'espulsione dell'attaccante, sicuramente corretta.

L'ex Lazio è intervenuto con la gamba troppo alta e con troppa forza, una combinazione che porta a un rosso praticamente certo con una giornata di sospensione. Una scena bruttissima che ha lasciato il Maiorca senza il suo giocatore di riferimento e addirittura sotto di due uomini all'intervallo. Poco prima anche Morlanes era stato mandato fuori per somma di ammonizioni, lasciando così il Barcellona sopra di due gol ma anche di due uomini per metà partita.