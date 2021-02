Grandi proteste da parte di tutta la panchina del Psg per il calcio di rigore concesso al Barcellona, nel primo tempo del match valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Il direttore di gara Kuipers ha punito un contatto tra Kurzawa e De Jong: se i francesi si sono lamentati sottolineando l'assenza del tocco dell'esterno, con l'ex Ajax dunque a loro dire caduto da solo, le immagini hanno dato ragione ai padroni di casa.

Episodio da moviola poco prima della mezz'ora di Barcellona-Psg. De Jong lanciato in area è caduto dopo un duello in velocità con Kurzawa e Kimpembe. Il centrocampista cade e protesta in maniera lamentando un contatto. L'arbitro Kuipers non ha avuto dubbi indicando immediatamente il dischetto, nonostante le proteste degli ospiti, e di Pochettino. L'allenatore dei Bleus ha allargato le braccia sconsolato. In realtà i primi replay lasciano molti dubbi con De Jong che sembra inciampare da solo.

Nessun dietrofront da parte della sala Var con Kuipers che, molto deciso, non ha voluto sentire ragioni e ha assegnato il penalty alla formazione catalana. La decisione è giusta in quanto il replay dell'azione, visto da un'altra angolazione mostra il tocco tra il ginocchio destro di Kurzawa e l'avversario. Il piede destro del centrocampista di Koeman dunque va a finire, per quello che è poi un autosgambetto, sulla gamba sinistra. C'è dunque il fallo seppur involontario del laterale, che causa un danno al giocatore di casa che era meglio posizionato e avrebbe potuto raggiungere la sfera prima dei suoi avversari. Proteste azzerate dunque, con Messi che poi ha realizzato dal dischetto il gol del momentaneo vantaggio.