Considerata da addetti ai lavori e bookmakers la squadra favorita per la vittoria finale ai campionati Europei, la Francia è stata inopinatamente eliminata negli ottavi di finale per mano della Svizzera, che ha gioito al termine dei calci di rigore grazie all'errore di Mbappé. Adesso in casa transalpina è l'ora dei processi, con gole profonde che svelano le faide interne allo spogliatoio ed ovviamente Didier Deschamps sul banco degli imputati: l'ombra di Zidane è sempre più lunga sulla panchina del CT campione del mondo.

José Mourinho un parere non lo rifiuta mai, figurarsi adesso che è opinionista fisso agli Europei, in attesa di cominciare la sua avventura con la Roma. Lo Special One spiega perché a suo dire Deschamps ha commesso contro la Svizzera un errore capitale: "Credo che la Francia si sia divertita un po', che nel calcio penso si debba fare dopo la partita, non durante la partita. Si sono divertiti troppo presto", ha premesso, riferendosi alla convinzione dei Bleus di aver chiuso la pratica dopo lo spettacolare 3-1 segnato da Pogba.

"Stavano giocando in modo fantastico, il primo gol di Benzema è stato incredibile, il terzo gol di Pogba stupendo. Ma poi penso che si siano divertiti un po'. Credo anche che Deschamps abbia commesso un errore a cui ho pensato molte, molte volte – attacca Mourinho – Quando stai giocando una partita in cui c'è la possibilità dei tempi supplementari, devi stare molto attento alle sostituzioni che fai. Quando cambi al minuto 89 e togli uno dei tuoi migliori giocatori, Griezmann, che stava giocando benissimo, mettendo Sissoko, se questa è una partita senza tempi supplementari, va bene. Ma quando c'è la possibilità di tempi supplementari è un grande azzardo, perché poi fai quel cambio, loro pareggiano al minuto 91 o 92, vai ai tempi supplementari e poi vuoi spararti perché hai lasciato Griezmann fuori dai supplementari. Poi nei supplementari hai la sfortunata situazione che non puoi controllare: Benzema si infortuna o sente qualcosa e perdi i tuoi due migliori attaccanti".

Come è andata a finire si sa, con Gavranovic a segno al 90′ per il 3-3 che ha portato la partita all'extra time e poi ai rigori. "Durante i tempi supplementari non ho mai pensato che la Francia potesse vincere perché non aveva il potere di farlo. Penso che in questo momento Deschamps sappia di aver commesso quell'errore, che è qualcosa che può capitare a ognuno di noi, ma l'esperienza ci aiuta. Quando hai i supplementari come possibilità ancora aperta, non togli uno dei tuoi migliori giocatori", conclude impietoso Mourinho.