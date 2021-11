Mourinho prepara la prossima partita della Roma e gli ‘scappa’ lo schema anti Genoa Josè Mourinho ha raccontato il suo avvicinamento personale verso Genoa-Roma su Instagram. Tra le foto dedicate alla Città e ai simboli giallorossi c’è un particolare curioso.

A cura di Alessio Pediglieri

Josè Mourinho si è voluto ‘raccontare' in modo evocativo, volendo racchiudere la sua attuale esperienza in Capitale in una serie di istantanee che riassumono la sua presenza costante per la Roma. Tra il lavoro, la città e una chiosa per la nuova attività della figlia Matilde: impegni e amori, dello Special One che sta preparando la prossima sfida che attende la Roma, in campionato, nel posticipo di domenica sera, contro il Genoa al Ferraris.

Una trasferta ‘campale' che arriva subito dopo la pausa per le Nazionali che ha creato un vuoto più che mai opportuno dallo scivolone chiassoso avvenuto in Laguna, nell'ultima gara prima dello stop, contro un Venezia capace di strappare un successo storico all'Euganeo. Il 3-2 che ha aperto una piccola crisi nel progetto giallorosso del portoghese, con relativi strascichi polemici e frizioni tra Mourinho e il club attorno all'eventuale mercato di gennaio.

Così, sul proprio account ufficiale, lo Special One si è raccontato: tante foto, nessuna parola. A significare la dedizione con cui sta procedendo alla prossima sfida, nel ‘segno' della Roma. Sia come squadra sia come città: un scorcio della Capitale, una gara visionata in ciabatte "sociali", la oramai mitica Lambretta crema con il lupacchiotto di Gratton, una foto in bianco e nero della storica formazione con Pruzzo, Conti, Ancelotti, il tavolo pieno di scartoffie e appunti in vista del Genoa e un paio di foto dedicate all'attività della figlia Matilde.

Tra tutto ciò, però, ai più attenti non è scappato un particolare che si nasconde proprio nello scatto che immortala Mourinho mentre "studia" il Genoa: nel suo ufficio lo Special One è circondato da molte carte sparse sul tavolo rotondo, tra cui una che riporta il logo del Genoa e un'altra, tra borraccia e occhiali che invece riporta… la formazione che valuta per domenica. Sì, perché sul foglio appare visibile lo schema che adotterà, mentre i nomi appaiono sgranati: un 3-4-1-2, lo stesso con cui la Roma è scesa in campo contro il Venezia. Per ripartire e dimenticare.