Mourinho in Procura per il caso Serra, domani sarà ascoltato l’arbitro: gli scenari dell’inchiesta L’allenatore della Roma, José Mourinho, si è presentato presso gli uffici della Procura Federale per l’audizione sul ‘caso Serra’.

A cura di Vito Lamorte

José Mourinho si è presentato presso gli uffici della Procura FIGC per il "caso Serra". L'allenatore portoghese è stato al centro di grande dibattito dopo la lite con il quarto uomo di Cremonese-Roma e oggi si è presentato davanti al procuratore federale Chinè e dal vice Ricciardi per dare la sua versione dei fatti. Il tecnico della Roma ha parlato brevemente con i legali del club giallorosso e poi ha reso la sua deposizione.

Lo Special One si è beccato due giornate di squalifica a Mourinho in del referto arbitrale del match che la Roma ha disputato a Cremona ma la procura federale si è messa a lavoro con un'inchiesta per capire cosa è veramente successo sul terreno di gioco dello stadio Zini tra l'arbitro Marco Serra e Mourinho.

Mourinho era atteso dai legali del club, Lorenzo Vitali e Daniele Muscarà, che erano insieme al Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo. Il tecnico si è riunito alcuni minuti col team legale prima di salire al settimo piano per l’audizione con il procuratore Chinè.

Cosa è successo in Cremonese-Roma? A inizio secondo tempo Mourinho si avvicina al quarto uomo Serra per chiedergli qualcosa ma subito la tensione sale e i due arrivano a pochi metri uno dall’altro: in quel momento il quarto arbitro chiede e ottiene l’espulsione del tecnico giallorosso. Il portoghese va su tutte le furie prima dell'espulsione e dalle immagini viste nelle ore successive emerge una versione in cui Serra che avrebbe detto al tecnico giallorosso: "Ti prendono tutti in giro, vai a casa". Una ricostruzione molto forte.

La palla ora è nelle mani della Procura Figc, che dovrà rimettere insieme i pezzi di quanto accaduto in base alle testimonianze perché non ci sono le registrazioni di quei momenti come chiedeva Mou nel post-partita. Bisogna specificare due cose: le comunicazioni del quarto uomo vengono registrate soltanto quando è lui stesso ad aprirsi il microfono e non è previsto l'obbligo di registrazione delle stesse né conseguentemente quello di metterle a disposizione.

Di sicuro all'AIA non è piaciuti il comportamento dell'arbitro Serra, indipendentemente da quanto fatto o detto da Mourinho e dalla panchina della Roma.