Mourinho ferma il pullman del Fenerbahçe in trasferta: vede un tifoso per strada, deve conoscerlo José Mourinho fa fermare il pullman del Fenerbahçe in trasferta per giocare contro l'Alanyaspor in campionato. Il tecnico portoghese vede un tifoso che stava inseguendo il bus e decide di farlo salire.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Fenerbahçe prosegue il suo cammino in stagione con José Mourinho in panchina sperando di poter recuperare lo svantaggio in campionato contro il Galatasaray che al momento è in vetta alla classifica a +6 dalla squadra dello Special One. L'ex allenatore della Roma sarà chiamato quest'oggi con calcio d'inizio alle ore 14:00 a sfidare in trasferta l'Alanyaspor. Una partita che anticipa poi l'impegno di giovedì in Europa League quando il Fenerbahçe ai playoff dovrà sfidare l'Anderlecht con il match d'andata da giocarsi in Belgio.

Ebbene proprio in vista dell'impegno di campionato che si giocherà oggi, Mourinho si è distinto ancora. L'allenatore portoghese è stato immortalato in un video postato dai canali ufficiali del club turco mentre, a bordo del pullman della squadra in viaggio per la trasferta, ha chiesto improvvisamente all'autista di fermarsi. Una richiesta che ha spiazzato tutti coloro in quali erano a bordo del bus, giocatori compresi. Mourinho aveva appena visto un tifoso che stava inseguendo il pullman e così ha deciso di premiare quel giovane facendolo salire.

L'intenzione dello Special One però non era soltanto quella di accontentarlo per la classifica foto con lui o con alcuni giocatori. Mourinho infatti lo fa sedere praticamente al suo fianco, scatta qualche foto con il ragazzo e subito dopo lo invita a non scendere più da quel pullman. Nel filmato infatti si vede come il bus abbia poi proseguito la sua corsa con il tifoso rimasto a bordo. Il giovane ha proseguito la trasferta del Fenerbahçe finendo a tavola con tutta la squadra e la dirigenza per cenare insieme accompagnato sempre dallo stesso Mourinho.

Il tifoso accompagnato da Mourinho prima di cenare con tutto il Fenerbahçe.

Mourinho aveva fatto una cosa del genere già quando era alla Roma

Una situazione surreale per il tifoso del Fenerbahçe che evidentemente voleva soltanto incitare la squadra per strada e che invece si è ritrovato a vivere tutta la vigilia della partita insieme a loro. Una cosa del genere accade anche quando Mourinho era ancora allenatore della Roma. I giallorossi erano pronti per partire in direzione Venezia. Il pullman era in viaggio per le strade della Capitale quando a un certo punto Mou fermò il bus per regalare la sua felpa a un tifoso che aveva atteso il pullman con due fumogeni accesi giallorossi.