Mourinho fa quattro cambi all’intervallo e attacca i giocatori: “Non mi piace chi mi tradisce”

Il Benfica va in difficoltà contro una squadra di terza serie e Mourinho si altera: “Se il regolamento lo avesse permesso avrei fatto nove cambi all’intervallo”

Lo stile di José Mourinho resta inconfondibile in ogni sua avventura e anche al Benfica si è fatto sentire forte e chiaro. La sua squadra ha vinto la partita di Coppa del Portogallo contro l'Atletico CP, una squadra di terza divisione che lo aveva costretto a stare fermo sullo 0-0 all'intervallo. Un risultato inaccettabile che ha fatto andare su tutte le furie l'allenatore: all'inizio del secondo tempo ha fatto 4 cambi sprecando tutti quelli che aveva a disposizione e alla fine, dopo aver vinto per 2-0, si è scagliato contro tutti i suoi giocatori.

Mourinho cambia metà squadra all'intervallo

Come sempre lo Special One non si nasconde dietro a scuse o parole di circostanza e arriva dritto al punto nel post partita di RTP: "Ho fatto quattro cambi a metà tempo, ma se il regolamento lo avesse permesso ne avrei fatti nove. Solo due giocatori erano completamente concentrati". Avrebbe voluto sostituire l'intera squadra, ma chiaramente non esiste nessuna regola che gli permetta di farlo. Anche dopo la vittoria Mourinho era una furia e ha sparato a zero sui suoi giocatori che non sono meritevoli di fiducia.

In tutto l'allenatore ne salva soltanto due: "Molti giocatori non erano seri. Non hanno affrontato la partita nel modo giusto. A metà tempo, ho individuato quelli che potevo tenere. Ce n'erano due che volevano giocare. Gli altri nove no". Mourinho non risparmia parole molto dure nei confronti di chi ha tradito la sua fiducia: "Il sistema funziona, ma sono i giocatori al suo interno che non funzionano. Non mi piacciono i giocatori che mi tradiscono". Il Benfica ha faticato molto per superare una squadra di terza serie e all'interno della squadra si sono aperte nuove discussioni che potrebbero portare la società a fare qualche investimento nel mercato di gennaio.