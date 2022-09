Mourinho fa l’attore, l’allenatore della Roma compare nel video del rapper Stormzy José Mourinho ha fatto un cameo in un videoclip dell’americano Stormzy. Il tecnico della Roma è apparso come attore nel video di “Mel Made Me Do It”, l’ultima canzone del rapper.

A cura di Alessio Morra

Siamo abituati a vedere José Mourinho in panchina, ma tra i grandi allenatori europei lui è senz'altro quello che ha fatto le maggiori incursioni nel mondo dello spettacolo, considerate anche le tante pubblicità in tv. Ma finora non si era mai visto il portoghese in un video musicale. E adesso pure questo piccolo sfizio l'allenatore della Roma se l'è tolto. Giovedì 22 settembre è stato pubblicato un video di un noto rapper americano che ha voluto Mou per un cameo, il portoghese ha detto sì, ha recitato bene, e si è pure divertito molto.

Alla carriera pubblica di Mourinho si aggiunge, ora, anche la partecipazione al videoclip del rapper americano Stormzy, che ha inciso il pezzo ‘Mel Made Me Do It'. Il video è lunghissimo, quanto il brano, e dopo il quinto minuto compare lo Special One, in giacca e con sguardo severo, che viene inquadrato in primo piano. E Mourinho lo si vede con il dito sulla bocca. La musica continua e le immagini indugiano su Mourinho, in sottofondo si sente la voce del tecnico che dice: "I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble".

José Mourinho nel videoclip di Stormzy.

Una frase che Mou ha detto per davvero, un po' di anni fa, dopo una partita del Chelsea, era il suo modo di contestare l'arbitro Chris Foy. Frase che in parte ispira il brano di Stormzy, che in questo video, che dura 11 minuti, ha voluto tanti personaggi noti come ospiti. Un piccolo cameo oltre a Mou lo hanno fatto Usain Bolt (campione straordinario), Ian Wright (grande bomber dell'Arsenal anni '80 e '90), Dave (rapper), Louis Theroux, Idris Elba (noto attore che da anni viene dato come papabile nuovo James Bond).

José Mourinho con il dito sulla bocca.

Quando il video è stato rilasciato, Mourinho ha pubblicato un paio di scatti del backstage su Instagram e la foto con il rapper Stormzy, a corredo ha scritto: "È stato molto divertente fare questo cameo, mi sono divertito molto". C'è da credergli. E considerato che Mourinho è da sempre abituato all'alta classifica e facile pensare che il brano del rapper americano possa balzare, in breve tempo, ai primi posti delle classifiche.