Mourinho carica la Roma: “Voglio vincere la Conference anche se preferirei la Champions” José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zorya, in Ucraina, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Il tecnico giallorosso ha caricato l’ambiente dopo la sconfitta nel derby con la Lazio e ha tutta l’ambizione di arrivare più avanti possibile: “Vogliamo vincere la Conference…anche se preferirei la Champions”.

A cura di Fabrizio Rinelli

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda gara della Roma nella fase a gironi della Conference League. I giallorossi dovranno affrontare lo Zorya in Ucraina. Una gara importante e allo stesso tempo difficile per la Roma, proprio come ha ammesso lo stesso Special One: "Li abbiamo studiati, anche contro la Dinamo Kiev – ha detto – Hanno giocato sempre con un modulo fisso 4-4-2 stabile e organizzato". Mourinho non si fida degli ucraini: "Squadra che per me ci metterà in difficoltà, sono organizzati”.

Il tecnico della Roma sembra avere davvero le idee chiare e l'obiettivo è sicuramente quello di riscattare la brutta sconfitta nel derby che a Roma fa doppiamente male quando il risultato è negativo. Il portoghese sa che servirà una prova importante della sua squadra per dimenticare la delusione di quel ko rialzando la testa in una competizione che i giallorossi hanno tutta la voglia, le potenzialità e le carte in regola per poter vincere. "Dobbiamo affrontarla con concentrazione, di facile non c’è nulla”.

La Roma vuole tornare in Champions League attraverso il campionato ma ad oggi sarà fondamentale affrontare sempre con grande concentrazione anche la Conference League, una competizione che lo Special One ha tutta la voglia di volersi portare a casa. "Quando gioco voglio sempre vincere – ha sottolineato – Devo essere onesto, preferirei vincere la Champions ma stiamo giocando la Conference. Vogliamo vincere". L'ambizione della Roma è arrivare più avanti possibile in Conference, ma passo dopo passo: "Vogliamo qualificarci al più presto. Al momento ambizione è vincere domani”. Mourinho ha svelato che ci sarà qualche cambio di formazione: "Abbiamo la necessità di far riposare qualcuno, ovviamente, anche di dare qualche opportunità a chi sta giocando meglio".