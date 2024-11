Mourinho boccia Cristiano Ronaldo al Fenerbahce: “Può venire qui a mangiare nel mio hotel”

video suggerito

Cristiano Ronaldo non ritroverà José Mourinho, almeno per il momento. Il suo Fenerbahce continua a farsi strada nel campionato turco nel testa a testa contro i campioni del Galatasaray ma nel mese di gennaio non arriveranno altri grandi campioni nella sua squadra. Qualche giorno fa era rimbalzata l'indiscrezione del possibile ingaggio del portoghese, una notizia che lo Special One ha tenuto a smentire immediatamente nel pieno del suo stile.

Cristiano Ronaldo non andrà al Fenerbahce

"Chi dice che giocherà per il Fenerbahce, o non sa cosa stanno scrivendo o è contento delle notizie ridicole che sta diffondendo". Non usa mezzi termini Mourinho per smentire tutto ciò che sta circolando negli ultimi giorni: Cristiano Ronaldo non giocherà nel campionato turco e non si riunirà al suo vecchio allenatore per la seconda parte della stagione. La smentita è stata veloce e categorica per non caricare la squadra di altre pressioni a questo punto del campionato.

In conferenza stampa lo Special One ha voluto fare piazza pulita di tutte le voci di mercato che vedono il Fenerbahce come protagonista. E come sempre con il portoghese la battuta è dietro l'angolo: "Cristiano potrebbe venire a Istanbul per mangiare perché è proprio in mezzo tra l’Arabia Saudita e il Portogallo. O forse prenderà il suo jet privato e verrà a trovare il suo vecchio amico José Mourinho, dove potremo mangiare nel mio hotel".

Fenerbahce secondo in classifica

Cristiano Ronaldo sarebbe stato un'aggiunta strepitosa alla squadra di Mourinho, ma si parla solo di fantamercato. Al momento il Fenerbahce è in piena lotta per il titolo con il Galatasaray e l'ultima vittoria per 6-2 contro il Kayserispor è stata l'ultima meraviglia dell'allenatore che porta avanti con fierezza il suo progetto. La squadra è seconda in classifica, a -5 dalla vetta ed è imbattuta da cinque partite, proprio dallo scontro diretto contro i rivali.