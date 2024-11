video suggerito

Mourinho chiama Cristiano Ronaldo per portarlo al Fenerbahce: “Se lasci l’Arabia vuoi giocare per me?” Nelle ultime ore impazza una indiscrezione di mercato che riguarda José Mourinho e Cristiano Ronaldo. Lo Special One avrebbe contattato Cr7 chiedendogli cosa farà in futuro: “Mi hanno detto che stai pensando anche di cambiare squadra…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

José Mourinho le sta provando tutte per rendere grande il Fenerbahce e rilanciarlo al successo e stando alle cronache turche, lo Special One ha deciso di presentare una lista della spesa per il mercato di gennaio, decisamente ricca di nomi importanti. Alcuni dei quali arrivano dall'Arabia Saudita tra cui spicca ovviamente quello di Cristiano Ronaldo. Speculazioni? Non solo, perché nelle ultime ore è stata confermata una telefonata del tecnico al connazionale Cr7 per capire cosa voglia fare alla soglia dei 40 anni: "Sei felice lì dove ti trovi?"

La telefonata di Mourinho, chiede a Cristiano del suo futuro

Sembrava l'ennesima indiscrezione infondata per creare il classico giro di rumor da mercato e invece da più parti piovono conferme che il contatto ci sia stato. José Mourinho ha digitato il numero giusto e ha parlato direttamente con il suo connazionale Cristiano Ronaldo. Oggi all' Al Nassr, domani al Fenerbahce. Almeno questo nell'intento dello Special One, che vorrebbe riallacciare i rapporti dopo la parentesi al Real con Cr7, e di chi ha riportato parte della conversazione che si riduce ad un paio di domande sullo stato attuale del campione portoghese in Arabia: "Sei felice dove ti trovi ora?" avrebbe chiesto in modo interessato Mou, "no, perché si dice che tu stia pensando di andartene… così fosse verresti qui nel Fenerbahce a giocare con me?".

Il presente e il futuro di Mourinho al Fenerbahce

Non è data sapere la risposta di Cristiano Ronaldo, ma si sa che la volontà di Mourinho sia espressamente quella di volere altri rinforzi in inverno. Il nome del portoghese è ovviamente il catalizzatore principale ma ci sono altre trattative in atto, tra cui quella – che sembra già ben avviata – di Anderson Talisca, compagno di squadra di Cr7 all'Al Nassr e che, per percentuale di gol e minuti, sta ottimizzando ancor meglio. In lista c'è anche il riscatto di Allan Saint-Maximin, in prestito dal club saudita Al-Ahli, ma Mou vuole rinforzare un reparto insufficiente col solo nazionale polacco Sebastian Szymanski e il capitano Dušan Tadić come garanzie.

La trattativa del Fenerbahce con Cristiano Ronaldo

Al momento non c'è molto di ufficiale se non che dal quartiere generale del Fenerbahce qualcosa si starebbe muovendo in direzione Ronaldo. Il direttore sportivo del club turco, Mario Branco, anch'egli portoghese, ha iniziato a tessere contatti con Al Nassr, ma soprattutto avrebbe contattato gli agenti di Cr7 per manifestare la reale intenzione di una trattativa. Intanto i tifosi, sulle ali delle ultime indiscrezioni, hanno subito lanciato una campagna sui social media con il titolo inglese "Come to Fenerbahce" dedicata a Cr7. Il cui problema principale, ovviamente, resta economico: guadagna oltre 200 milioni l'anno al Al Nassr, una cifra che – anche a Mou piacendo – il Fenerbahce non potrebbe mai permettersi.