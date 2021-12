Mourinho avrebbe potuto allenare Osimhen in Coppa d’Africa: “Sì, lo abbiamo contattato” La conferma è arrivata direttamente dalla Federcalcio che ha esonerato il proprio ct lo scorso 14 dicembre: “Non c’è niente di sbagliato in questo”.

A cura di Alessio Pediglieri

Amaju Pinnick, ha confermato che ha parlato con i migliori allenatori per la ricerca di un nuovo Ct di caratura internazionale con cui affrontare la prossima Coppa d'Africa. Mercoledì scorso, Pinnick ha reso noto ai giornalisti a Lagos che la Federcalcio di cui è presidente, ha parlato tra gli altri anche con il tecnico della Roma, Jose Mourinho, per trovare una soluzione definitiva in sostituzione di Gernot Rohr, esonerato lo scorso 14 dicembre.

Nella sua conferma dei dialoghi intessuti con lo Special One, Pinnick ha sottolineato la ricerca per il sostituto di Rohr: "Abbiamo parlato con tre grandi allenatori. Peseiro, il cui nome sta girando da tempo come sostituto, è uno di loro e posso dirvi che è un allenatore di prim'ordine per noi. Abbiamo anche parlato con Krstajic. Ma dopo aver parlato, lui ha ottenuto un lavoro con un top club in Israele con il Maccabi Tel Aviv".

Si tratta ovviamente, della Nigeria di Victor Osimhen che rimane una delle grandi favorite del torneo. Al quotidiano nazionale "This Nigeria" il numero unio della federcalcio ha poi continuato: "Sono allenatori di cui i giocatori non possono desiderarne di più grandi. Credo che stiamo facendo tutto il possibile ed è per questo che ci interfacciamo a tutti i livelli. Certo abbiamo sentito anche Mourinho. Non ho intenzione di dire che non abbiamo parlato con lui perché l'abbiamo fatto. Anche il ministro dello sport ha parlato con Mourinho e non c'è niente di sbagliato in questo".

Il punto è un altro: qual è stata la risposta del tecnico portoghese della Roma? Sembra che lo Special One abbia educatamente ascoltato le richieste della Federcalcio nigeriana e poi abbia declinato l'invito, ringraziando per l'interessamento e nulla più. La sua realtà presente e futura resta legata a doppio filo con la Roma e con la famiglia Friedkin con cui ha stretto un accordo pluriennale per rilanciare il club giallorosso.

A meno di un mese dalla Coppa d'Africa la Nigeria ha scelto la soluzione meno convincente di tutte, esonerare il proprio ct, il tecnico Gernot Rohr, ex Bordeaux e Nizza, in carica dal 2016, senza avere pronto alcun sostituto immediato. L'allenatore tedesco era riuscito a portare le "Super Eagles" al primo posto nel girone della Qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar ma già lo scorso novembre c'erano state le prime crepe in seno alla Federcalcio nigeriana. Davanti alla notizia dell'addio, anche Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana, si era unito ai saluti verso il proprio ct: "Grazie per tutto coach, ti auguro il meglio".