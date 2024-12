video suggerito

Motta recupera Vlahovic per Juve-Bologna ma in sei restano fuori: "Ho la mia idea sugli infortuni"

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato della Juventus contro il Bologna. Una partita importante per il tecnico bianconero contro la sua ex squadra: "Stanno bene, hanno un grande gruppo, pressano tantissimo e dobbiamo concentrarci tantissimo su cosa dobbiamo fare contro una compagine che metterà tanta intensità". Motta ha poi parlato anche dell'importanza della Juve di aver dei leader in campo e di cosa ci vorrà per invertire la rotta. Prima di tutto recuperare gli infortunati, che alla Juve sono sempre tanti.

"Domani Vlahovic è in gruppo, ha fatto la settimana in squadra. Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Douglas, Cabal, Milik e McKennie – spiega -. Siamo contenti del rientro di Dusan, abbiamo anche Adzic e Savona. È importante il loro rientro". Vlahovic dunque dovrebbe far parte anche dell'undici titolare bianconero che in questo momento in attacco ha fatto molta fatica per la sua assenza, ma Motta spiega: "La nostra fase offensiva oggi è una responsabilità di tutti, a cominciare dal nostro portiere, dobbiamo arrivare dall'altra parte avversaria con più uomini possibili".

Thiago Motta fa la conta degli infortunati alla Juventus

L'allenatore della Juventus poi sempre sugli infortunati ha aggiunto: "Speriamo che Nico Gonzalez e Douglas Luiz tornino nel più breve tempo possibile". Assenze importanti che però non scompongono Motta: "Io non credo né nella fortuna che nella sfortuna, sugli infortuni ho la mia idea sul perché – spiega -. Faccio attenzione a quello che posso migliorare affinché la squadra possa stare nel miglior livello possibile ma le altre cose non posso controllarle". Motta farà dunque affidamento ancora sui tanti giovani che anche a Lecce si sono visti.

"Con noi domani avremo quattro giocatori giovani per aiutare a fare un'ottima prestazione". Motta ha poi parlato anche del Mondiale per Club. Nella giornata di ieri infatti c'è stato il sorteggio che darà il via alla prima edizione di questa grande competizione per club da cui ci si aspetta già molto: "Ne parleremo sicuramente tra un po' ma sarà una bellissima competizione con bellissime partite, ma da oggi a lì manca ancora tantissimo, dobbiamo competere contro tutte le avversarie".