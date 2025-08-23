Morto Sidio Corradi, l’ex bomber aveva 80 anni: bandiera del Genoa, vinse lo Scudetto con il Bologna

I tifosi del Genoa piangono la morte di Sidio Corradi, lo storico attaccante che si è spento dopo una lunga malattia a 80 anni. Ha scritto la storia della squadra rossoblù diventando uno dei suoi grandi attaccanti, un bomber amato protagonista della risalita del Grifone dalla Serie C fino alla Serie A. Ha segnato in ogni categoria ed è rimasto per sempre nel cuore del suo pubblico che oggi gli darà l'ultimo saluto, proprio nel giorno dell'esordio in campionato del club al quale sarà per sempre legato.

Sidio Corradi è morto dopo una lunga malattia

L'ex attaccante era malato da tempo e si è spento stanotte, prima dell'esordio nella nuova Serie A del suo amatissimo Genoa. Nel 2024 aveva espresso il desiderio di salutare per l'ultima volta il Ferraris ed era stato accolto dal clamore dei tifosi che dopo tantissimi anni non lo hanno abbandonato. La carriera di Sidio Corradi nel massimo campionato è cominciata dal Bologna dove ha vinto lo storico Scudetto 1963/64 proprio nella stagione d'esordio.

Un inizio da predestinato che però lo ha catapultato in Serie C, proprio al Genoa. Ha preso per mano il Grifone trascinandolo nella cavalcata fino alla Serie A e segnando in ogni categoria, un'impresa memorabile che è riuscita solo a pochi giocatori nella storia del calcio italiano. Dopo il ritiro dalle scene è rimasto in rossoblù per dedicarsi ai giovani talenti, allenando in tutte le categorie dal settore giovanile fino alla Primavera. Da tempo era ormai malato e l'ultima apparizione legata al Grifone è stata nel 2024, quando aveva chiesto e ottenuto di poter salutare lo stadio che è stato la sua casa per tanti anni: con la maglia del Genoa e gli occhiali scuri Sidio Corradi era stato travolto dall'ovazione della sua gente che continua a tramandare le sue gesta anche alle generazioni più giovani.