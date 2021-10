Morto il figlio di Zamparini, le possibili cause. Il dolore della mamma: “Addio angelo mio” Armando Zamparini è stato trovato senza vita nel suo appartamento londinese. Anche il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla notizia della morte del figlio 23enne dell’ex presidente del Palermo e di Laura Giordani. Tra le possibili cause del decesso la più concreta è quella legata ad un malore improvviso.

A cura di Marco Beltrami

Anche il mondo del calcio è rimasto sotto shock per la prematura morte di Armando Zamparini. Il corpo del figlio dell'ex presidente del Palermo Calcio è stato trovato senza vita nella camera del suo appartamento londinese. Sono in corso le indagini mediche per appurare le cause del decesso, anche se stando alle prime indiscrezioni tutto lascia pensare ad un malore improvviso, come un'ischemia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nel frattempo sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia Zamparini, ovviamente sconvolta dal dolore, tra questi anche quello dell'ex bomber del Venezia Maniero che ha ripercorso con la memoria alcuni momenti belli condivisi con il piccolo Armando.

Armando era l'ultimo nato di casa Zamparini, unico figlio del secondo matrimonio tra l'ex numero 1 del Palermo e imprenditore e Laura Giordani. La mamma dello sfortunato 23enne nel cuore della notte appena ha appreso la notizia, in un messaggio inviato nella notte all'amico Sergio Abbate come riportato da Corriere.it ha annunciato così la terribile notizia: "Il mio angelo Armando se n’è andato". I genitori si sono subito messi in viaggio per la Gran Bretagna, Paese in cui Armando Zamparini studiava e lavorava da tempo.

Nessun campanello d'allarme prima di giovedì per il ragazzo, che stando alle prime ricostruzioni delle ultime ore di vita, aveva fatto le cose di sempre portando avanti con alcuni colleghi un progetto imprenditoriale e le sue passioni. Cosa è successo dunque nella notte di giovedì? Saranno autopsia ed esami a svelarlo, visto che finora non sono state rilasciate notizie ufficiali, con la famiglia che ha chiesto il rispetto della privacy.

L'ipotesi più concreta sembrerebbe quella di un malore improvviso per il ragazzo. Un'ischemia per esempio, alla base di un successivo arresto cardiocircolatorio che purtroppo si sarebbe rivelato fatale. Bisognerà anche capire se il 23enne soffrisse o meno di patologie pregresse. Quello che è certo, stando alla nota rilasciata dai legali è che "Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair".