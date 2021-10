È morto Armando Zamparini a 23 anni, figlio dell’ex patron del Palermo È stato trovato senza vita, in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio dell’ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani. Il 23enne, il più giovane dei 5 figli dell’imprenditore friulano, era nel Regno Unito per studiare ed è stato trovato privo di vita nella camera dell’albergo.

A cura di Biagio Chiariello

È morto a Londra Armando Zamparini. Aveva solo 23 anni. Si tratta del figlio di Maurizio Zamparini, imprenditore ed ex proprietario del Palermo Calcio. Da quello che si apprende, sarebbe stato trovato senza vita all’interno di una stanza di un albergo della capitale inglese dove si trovava per motivi di studio. Non sarebbero chiare le cause del decesso del figlio dell’ex patron del Palermo Calcio che porto la squadra palermitana fino in serie A.

I genitori (la madre è Laura Giordani) sono in viaggio per la Gran Bretagna. Armando è l'ultimo nato a casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio. Durante la gestione del Palermo Calcio capitava spesso che il ragazzo si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

Sulla morte del giovane, che si era trasferito a Londra dopo aver conseguito la laurea di primo livello, ha aperto le indagini la polizia londinese. Dalle prime informazioni pare che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco.

Leggi anche Vola dal ponte e si schianta con l’auto: morto ex sindaco di Surbo

Numerosi sono già ora i messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi e tifosi del Palermo. "Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando. Il ricordo di ‘Armandino' è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze", scrive il club.