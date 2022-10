Moratti torna all’attacco su Calciopoli: “Doveva vincere la Juventus, se no toccava al Milan” Massimo Moratti è tornato all’attacco su Calciopoli il giorno dopo che il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus su Calciopoli e lo Scudetto assegnato all’Inter nel 2006.

A cura di Vito Lamorte

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus a proposito della battaglia su Calciopoli e lo Scudetto del 2006 assegnato all’Inter. Poche ore dopo l'ennesimo tentativo del club bianconero di togliere il titolo numero 14 ai rivali, ecco che arrivano le parole di Massimo Moratti a rincarare la dose su quello che resta il periodo più controverso e dibattuto della storia del calcio italiano.

L'ex presidente nerazzurro in una lunga intervista al Corriere della Sera è tornato su quegli anni ed è tornato all'attacco in maniera molto dura: "La Serie A era manipolata; e noi eravamo le vittime. Doveva vincere la Juve; e se proprio non vinceva la Juve toccava al Milan. Una vergogna: perché la più grande forma di disonestà è imbrogliare sui sentimenti della gente".

In merito alle rivendicazioni del club bianconero per lo Scudetto del 2005-2006, Moratti ha risposto in maniera netta: "Rivendico lo Scudetto di Calciopoli? Assolutamente sì. So che gli juventini si arrabbiano; e questo mi induce a rivendicarlo con maggiore convinzione. Quello Scudetto era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più".

Di quel periodo si parlò molto dell'addio di Sandro Mazzola, bandiera nerazzurra, perché Moratti si consultava con Luciano Moggi ma lui ha smentito questa versione dei fatti: "Non è andata così. È vero che Moggi voleva venire all’Inter, e io non gli ho mai detto esplicitamente che non lo volevo; ma non l’avrei mai preso".

Moratti ha ricordato con affetto Helenio Herrera e José Mourinho, gli uomini che hanno portato l'Inter sul tetto d'Europa, e ha trovato delle similitudini tra i due: "Lavoravano e studiavano moltissimo. Sapevano di psicologia e di medicina. Quando arrivò José, il nostro medico disse: finalmente un allenatore che mi aiuta".

Infine, una battuta sul dibattito per il nuovo stadio di Milano e sulla demolizione di San Siro: "Non mi convince. Buttare giù San Siro sarebbe un delitto. Dice: così i club guadagnano 30 milioni l’anno. Ma cosa sono 30 milioni, rispetto alla storia? Vedrete che alla fine nessuno oserà demolire il nostro tempio".