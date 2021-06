Un professionista senza attaccamento. Preoccupazione per il futuro dell'Inter a causa delle difficoltà finanziarie di Suning. Ospite de Il Fatto Quotidiano, l'ex presidente, Massimo Moratti, tocca le note dolenti in questo periodo per i nerazzurri. L'addio di Antonio Conte al club, che gli aveva comunicato il piano di ristrutturazione e contenimento dei costi, è la brutta notizia a margine della stagione dello scudetto.

Impossibile trovare un punto d'incontro tra il dimensionamento degli investimenti (a costo di cedere anche un pezzo pregiato e dare respiro ai conti) e le ambizioni dell'allenatore. Le parole del numero uno, Zhang, sintetizzano in maniera molto chiara la situazione: "Quello che non era fondamentale per lui, lo era per il club. E viceversa. Conte è un top coach, ma come presidente devo pensare alla solidità della società".

L'ex ct ha chiuso la propria esperienza senza grandi rimpianti e adesso è senza squadra: a Madrid c'è stata una sollevazione di calciatori (in 10 hanno detto no al suo arrivo); a Londra il Tottenham ha definito inaccettabili le sue richieste (anche di mercato).

È stata una mancanza di sfida, ma anche di attaccamento – le parole dell'ex massimo dirigente, Massimo Moratti -. Lui è un professionista serissimo ed ha fatto benissimo, ma alla base della sua decisione c'è stata mancanza di attaccamento emotivo alla società.

La scelta di Conte ha destato impressione e ha acceso i riflettori – ancora una volta – sulla condizione economica della società. Preoccupazione che vanno ben oltre una gestione più morigerata dei conti, delle strategie di mercato e di un tetto agli ingaggi. Moratti punta l'attenzione su un fattore in particolare.