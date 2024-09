video suggerito

Morata sogna in grande per Milan-Liverpool: “Non abbiamo tempo da perdere, è come una finale” Alvaro Morata aspetta la sfida contro il Liverpool in Champions League, in programma domani sera a San Siro, sicuro che il Milan non fallirà l’appuntamento: “Possiamo vincere con chiunque. L’unico rammarico? Potrebbe essere una finale ed è solo la prima partita”. Poi la fiducia di Fonseca: “Opportunità unica per dimostrare che la squadra impara e cresce, sicuro che faremo benissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Alvaro Morata è tornato in campo contro il Venezia nell'ultima parte di partita, una partita che ha rilanciato in alto lo spirito rossonero con un poker rigenerante anche in vista dell'esordio in Champions League, in programma martedì a San Siro, contro il Liverpool. E Fonseca potrebbe riproporlo dal primo minuto: "Qui per vincere, contro il Liverpool potrebbe essere tranquillamente la finale di quest'anno".

Morata in vista di Milan-Liverpool e i ricordi contro le squadre inglesi

Alvaro Morata non è certo un debuttante in Champions League ma è la prima volta che scenderà in campo europeo con la maglia del Milan, davanti al proprio nuovo pubblico, per una partita che richiama antichi ricordi per l'attaccante spagnolo: "Contro il Liverpool ho già segnato, un bel ricordo ma è pur sempre un ricordo perché fa parte del passato. Ora inizia un nuovo capitolo con il Milan: c'è tanta qualità in questa squadra e possiamo vincere con chiunque. L'unico rammarico? Potrebbe essere una finale e invece è solamente la prima partita".

Per Morata l'occasione giusta in Champions per mostrare il vero Milan

"Non abbiamo tempo da perdere" ha sottolineato l'attaccante spagnolo, rigenerato dalla vittoria contro il Venezia che ha scacciato lontano fantasmi di crisi e proteste. "Dobbiamo crederci, ora crediamo di più di poter lottare con tutti. Dobbiamo giocare con le nostre idee, non è un caso la vittoria con il Venezia. Noi siamo qui per vincere, il Milan deve vincere: nelle ultime settimane c'è stato un cambiamento, vogliamo vincere sempre. Dobbiamo essere consapevoli di essere qui per vincere e non per passare il tempo"

Fonseca e Milan-Liverpool, il pensiero del tecnico

A margine della conferenza stampa pre partita di Champions tra Milan e Liverpool ha parlato anche Paulo Fonseca che ha voluto spiegare cosa si aspetterà dalla sfida di San Siro: "Un'opportunità per la squadra per dimostrare che sta imparando e crescendo contro il Liverpool: grande opportunità poter giocare contro gli inglesi in Champions, perché sfide di questo livello portano cose diverse rispetto a ciò che abbiamo qui in Serie A e da la possibilità ai giocatori far vedere come stanno crescendo. Sono sicuro che faremo bene, trascinati dai nostri tifosi".