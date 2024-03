Monza-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Monza-Roma è una partita valida per il 27° turno di campionato e si gioca allo Stadio Brianteo oggi alle 18:00. De Rossi potrebbe far rifiatare Dybala e mettere di nuovo titolare Lukaku. Palladino pensa alla soluzione Daniel Maldini. Diretta in esclusiva TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la 27ª giornata di Serie A, la Roma di Daniele De Rossi affronterà il Monza di Raffaele Palladino, sfida che precederà la gara contro il Brighton in Europa League, valida per l'andata degli ottavi di Europa League. Il match contro il Monza è in programma oggi, sabato 2 marzo alle ore 18:00 al Brianteo con diretta TV e streaming su DAZN.

Nell'ultimo turno di campionato, la Roma ha ancora vinto – e convinto . contro il Torino, in casa per 3-2. Grazie alla magica tripletta di Paulo Dybala, con i granata che avevano inizialmente pareggiato grazie al bel colpo di testa di Zapata ma che poi sono naufragati sotto i colpi della Joya. Nel finale, poi, la squadra di Juric ha provato a rientrare in partita con lo sfortunato autogol di Huijsen, appena entrato in campo. Il Monza, invece, arriva dalla vittoria in trasferta contro la Salernitana per 2-0 che ha permesso ai brianzoli di allungare ancora in classifica sulla zona salvezza. In rete, per i lombardi, Maldini e Pessina, entrambi nel corso del secondo tempo.

De Rossi dovrebbe ritornare con la difesa a 4, concedendo un turno di riposo al rientrante Smalling. In panchina anche Dybala per rifiatare mentre dal 1′ dovrebbe tornare in attacco Lukaku. Spazio in mediana a Baldanzi. Per Palladino non si cambia quasi nulla. Assente per squalifica Izzo, tutto resta praticamente immutato anche se Daniel Maldini potrebbe strappare una maglia da titolare.

Partita: Monza-Roma

Dove: Stadio Brianteo (Monza)

Orario: 18:00

Quando: sabato 2 marzo 2024

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A (27° turno)

Dove vedere Monza-Roma in diretta TV

Monza-Roma si potrà vedere in esclusiva su DAZN. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Alessandro Budel e per vederla sarà necessaria una moderna Smart TV da collegare ad internet (tramite wireless o con una console di gioco)

Monza-Roma, dove vederla in diretta streaming

La partita è visibile anche diretta streaming, solo per abbonati DAZN: per godere del servizio, basterà semplicemente cliccare sull'applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Oppure collegandosi direttamente sul portale online DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Roma

De Rossi potrebbe tornare alla difesa a quattro per la sfida contro i lombardi con qualche ballottaggio: Smalling potrebbe riposare a favore di Ndicka mentre Kristensen e Angelino dovrebbero essere confermati dal primo minuto. A centrocampo, Paredes, Cristante e Pellegrini dovrebbero essere titolari certi mentre è probabile un turno di riposo per Dybala, con l'inserimento di Baldanzi. Tornerà dal primo minuto Lukaku insieme a El Shaarawy, con probabile staffetta con Zalewski nel corso della gara. Il Monza schiererà il 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, con Birindelli, D'Ambrosio al posto dello squalificato Izzo, Marì e Carboni a comporre la linea difensiva. Confermati in mezzo Gagliardini e Pessina. In avanti, Maldini si gioca una maglia da titolare con Carboni, con Colpani e Mota a formare il trio a supporto dell'unica punta, Djuric.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D'Ambrosio, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy