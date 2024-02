La Salernitana sprofonda sotto i colpi di Maldini e Pessina, il Monza vince 2-0 all’Arechi Il Monza vince 2-0 in casa della Salernitana e aggancia il nono posto in classifica: notte fonda per i granata, che sono sempre ultimi e non riescono a trovare la scintilla per rialzarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Monza vince 2-0 in casa della Salernitana e aggancia il nono posto in classifica a 36 punti, come Napoli e Torino. Le reti di Maldini e Pessina nella fase finale della partita hanno gelato l'Arechi e fanno sprofondare ancora di più i granata in fondo alla classifica. I granata non riescono a trovare la scintilla per rialzarsi e la situazione appare irrimediabilmente compromessa.

Poche emozioni nella prima parte del match tra la squadra di Liverani e quella di Palladino. I brianzoli si sono resi pericolosi in diverse occasioni, con l'ex Djuric che colpisce un palo e un'altra situazione ma Ochoa ha fatto gli straordinari per tenere inviolata la sua porta. La Salernitana ha provato ad invertire la tendenza, alzando il ritmo e facendosi vedere con Candreva e Kastanos.

Nella ripresa i campani si fanno vedere sempre con Kastatnos e Tchaouna ma la scena se la prende ancora Memo Ochoa, che con una parata prodigiosa chiude la porta a Gagliardini a botta sicura.

Il Monza è riuscito a fare suo il bottino negli ultimi venti minuti con Daniel Maldini, che dopo un uno-due perfetto con Gagliardini ha fatto girare il destro battendo Ochoa sul secondo palo; e Matteo Pessina, che sul rinvio lungo di Di Gregorio ha sfruttato l'anticipo di Djuric su Boateng e ha battuto il portiere avversario in uscita con un pallonetto morbidissimo.

Il tabellino di Salernitana-Monza

RETI: 78′ Maldini, 83′ Pessina.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas (16′ st Boateng), Pellegrino; Zanoli, Basic (28′ st Legowski), Coulibaly, Bradaric; Kastanos (28′ st Dia), Candreva; Weissman (16′ st Tchaouna). A disp: Costil, Allocca, Sambia, Martegani, Maggiore, Gomis, Vignato, Simy, Ikwuemesi. All: Liverani

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo (28′ sy Kyriakopoulos), Pablo Marì (22′ st Caldirola), A. Carboni; Pessina, Gagliardini; V. Carboni (37′ st Akpa Akpro); Colpani (1′ st Bondo), Mota Carvalho (22′ st Maldini); Djuric. A disp: Sorrentino, Gori, Donati, D’Ambrosio, Machin, Pedro Pereira, Zerbin, Colombo, Popovic. All: Palladino

ARBITRO: Michael Fabbri.