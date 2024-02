La tripletta di Dybala rilancia la Roma in zona Champions: Toro ‘matato’ con Joya all’Olimpico La Roma vince 3-2 il posticipo di campionato con il Torino. Sulla vittoria c’è il segno indelebile dell’argentino ma i giallorossi rischiano di rovinare tutto nel finale, concedendo ai granata la possibilità di restare in partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

La tripletta di Paulo Dybala è la descrizione di un attimo, il lampo di genio, l'esplosione di Joya che mata il Toro e lo lascia con le (3) banderillas conficcate sul groppone nell'arena dell'Olimpico in tripudio. L'argentino consegna alla squadra di Daniele De Rossi altri tre punti pesanti (3-2), da giocare come fiches al tavolo della rimonta Champions League. Tre perle, di cui una su rigore, che avvicinano il quarto e il quinto posto. Sono alla portata: -4 e forse anche -2 è il gap da recuperare, considerati i benefici del Ranking Uefa di questa stagione che è come manna dal cielo.

Hattrick perfetto. L'ex juventino si prende la scena e spazza via le ambizioni della squadra di Juric, tenuta in piedi dal pareggio lampo di Zapata dopo il penalty trasformato dal sudamericano. Una prodezza del colombiano aveva stordito i giallorossi, ne aveva calmato i bollenti spiriti, smorzato l'adrenalina schizzata per il palo clamoroso centrato in avvio di Kristensen e dato la stura al coraggio dei granata, vicini/vicinissimi alla rete anche con le conclusioni di Ricci e Sanabria.

Equilibrio spezzato. Una sciocchezza di Sazonov (ingenuo il pestone ad Azmoun appena dentro l'area) spalanca la porta dagli undici metri a Dybala: mancini incrociato, è una sentenza per Milinkovic. Una disattenzione dei giallorossi e la fisicità di Duvan fanno sì che un cross di Bellanova dalla destra si trasformi in una rasoiata a filo di pelle. Brucia e fa male, nulla può nemmeno l'uomo dei miracoli Svilar. Il tiro non è forte ma molto angolato, laddove nemmeno l'eroe di Europa League può arrivare.

Il Torino tiene botta. Si destreggia e si arrangia come può. Ma soffre maledettamente quando la Joya prende palla, la tocca a mo' di ricamo: uno, due tocchi, è un gioco di prestigio e un'illusione ottica. Scompare da una parte, riappare dall'altra. E quando può arma il sinistro con il quale disegna una traiettoria micidiale in occasione del raddoppio: tiro a giro dai 25 metri, calibrato verso il secondo palo, s'insacca sfiorando la rete con precisione chirurgica.

Il boato dell'Olimpico è solo il preludio dell'inferno che sta per scatenarsi sul Torino. L'orgoglio non basta perché l'argine tenga sotto la pressione di un fiume in piena, straripante. È la Roma di De Rossi che – complice l'ingresso di Lukaku – alimenta il peso in avanti e fornisce a Dybala una ‘spalla' ideale, un punto di riferimento là davanti come testa di ponte nel cuore Toro. Ed è sull'asse argentino-belga che nasce la rete del 3-1: Dybala addomestica la palla dal limite, la scambia con Lukaku che gli fa da sponda da biliardo e ne innesca (ancora una volta) il sinistro: diagonale basso, tripletta. Sipario. La Roma, questa Roma, può sognare ma deve fare attenzione a farlo a occhi aperti. Perché il guizzo di Okereke (Svilar si sporca i guanti e la mette fuori) e poi quello di Ricci nel finale stampano il 3-2 quando tutto sembrava finito. Il Toro è così, non muore mai.