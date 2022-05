Monza promosso in Serie A se… Risultati e combinazioni per la promozione Il cammino del Monza di Giovanni Stroppa finirà questa sera in casa del Perugia. Vincendo, la squadra di Berlusconi festeggerebbe in ogni caso la prima promozione in Serie A. Per evitare i playoff di Serie B, in caso di mancato successo, dovrebbe invece sperare nei risultati sugli altri campi.

A cura di Enrico Scoccimarro

Con l'ultima giornata del campionato di Serie B in scena questa sera, gli equilibri instabili per la promozione diretta in Serie A e per la qualificazione ai playoff potrebbero mutare del tutto. Il passaggio alla massima serie non è stato infatti ancora deciso per via delle distanze minime che separano le prime quattro in classifica, che al momento vede in testa il Lecce con 68 punti, poi il Monza a 67, la Cremonese a 66 e il Pisa a 64. Tutte e quattro sono quindi chiamate a vincere e a sperare nei passi falsi delle rivali. Il Monza è a un solo punto dunque dalla capolista e per il momento mantiene a sua volta sempre un punto nella posizione che gli garantirebbe il salto nella massima competizione. In Serie B otterranno infatti la promozione diretta solo le prime due classificate, mentre le altre sei che inseguono dovranno affrontarsi nei playoff per l'ultimo slot rimasto. Per il Monza si tratterebbe della prima storica partecipazione al campionato di A.

Cosa deve fare il Monza per andare in Serie A

Alla squadra di proprietà di Silvio Berlusconi basterebbe la vittoria sul campo del Perugia, che però vincendo potrebbe ancora agganciare il pass per i playoff nell'ultima posizione disponibile, sempre se il Frosinone dovesse perdere contro il Pisa. Con i tre punti infatti, il Monza non dovrebbe neanche stare a guardare e a sperare in passi falsi delle inseguitrici e anzi, potrebbe addirittura scavalcare il Lecce e aggiudicarsi la coppa della Serie B, nel caso in cui i salentini non dovessero vincere in casa contro il Pordenone. Se dovesse ottenere un solo punto, tuttavia, potrebbe comunque centrare la sua prima promozione in caso di mancata vittoria della Cremonese, ora terza. In caso di sconfitta, invece, la formazione allenata da Giovanni Stroppa sarebbe costretta a sperare in un passo falso sia della Cremonese che del Pisa.

Monza ai playoff se… combinazioni e risultati

Il Monza potrebbe cadere nel baratro dei playoff in caso di passo falso a Perugia, se la Cremonese dovesse vincere. La squadra diretta da Adriano Galliani, in caso di pareggio, non avrebbe più necessità di guardarsi dal Pisa ma solo dai cugini lombardi di Cremona, che giocheranno in casa di un Como con più nulla da chiedere al campionato. In caso di sconfitta, invece, gli scenari che si aprono sono diversi e il Monza dovrebbe preoccuparsi anche del Pisa, che lo raggiungerebbe a pari punti. In generale, con una sconfitta, per il passaggio diretto in Serie A, diventerebbero decisivi i risultati ottenuti dal Monza negli scontri diretti.

Cosa succede se il Monza arriva a pari punti con Lecce, Cremonese o Pisa

Il Monza potrebbe arrivare a pari punti con le inseguitrici Cremonese e Pisa solo in caso di sconfitta in questa ultima giornata. I grigiorossi, pareggiando contro il Como, raggiungerebbero a 67 punti i monzesi, ma poiché gli scontri diretti tra le due compagini sono pari, entrerebbe in vigore, come criterio, la differenza reti. Quest'ultima recita 23 per il Monza e 17 per la Cremonese: con questa ipotesi, a cui però dovrebbe aggiungersi il mancato successo del Pisa, il Monza festeggerebbe dunque la promozione, con un secondo posto "strappato per i capelli".

Se però la squadra di Stroppa perdesse, e mancasse il successo anche la squadra di Cremona, con una vittoria sarebbe il Pisa a passare clamorosamente in Serie A, in quanto scavalcherebbe entrambe in virtù degli scontri diretti a favore con entrambe le rivali: i nerazzurri hanno vinto 3-0 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta contro la Cremonese e hanno vinto per 2 a 1 entrambe le sfide contro il Monza. Anche il pareggio non basterebbe quindi alla Cremonese per evitare i playoff e si vedrebbero ben tre squadre appaiate a 67 punti per l'ultimo ticket che porta direttamente in Serie A.

Il Monza, infine, arriverebbe a pari punti con il Lecce solo pareggiando e se i giallorossi dovessero perdere. Il Lecce però ha vinto entrambi gli scontri e la spunterebbe comunque.