Monza-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Il Milan va a giocare in casa del Monza per proseguire il suo ruolino positivo nel posticipo della 25ª giornata di Serie A: si gioca allo U-Power Stadium domenica 18 febbraio 2024 alle ore 20.45. Le probabili formazioni di Palladino e Pioli.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan è di scena a Monza nel posticipo della 25ª giornata di Serie A: si gioca allo U-Power Stadium domenica 18 febbraio 2024 alle ore 20.45. La partita si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dai convincenti successi su Napoli e Rennes in Europa League mentre i brianzoli di Raffaele Palladino nelle ultime due uscite ha pareggiato, sempre 0-0, contro Udinese e Verona. Momento molto positivo per il Diavolo, che dopo aver aver messo al sicuro il passaggio del turno in UEL vuole continuare a vincere ancora in campionato per provare a prendersi il secondo posto: attualmente la Juventus è distante solo ad un punto.

Il Milan ha vinto tutte e tre le sfide contro il Monza in Serie A. Nella partita d'andata i rossoneri hanno battuto 3-0 i brianzoli in virtù delle reti di Reijnders, Simic e Okafor.

Partita: Monza-Milan

Orario: 20.45

Quando: domenica 18 febbraio 2024

Dove: U-Power Stadium, Monza

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 25ª giornata, Serie A 2023-2024

Dove vedere Monza-Milan in diretta TV

Monza-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà possibile assistere all'evento direttamente dal proprio divano collegandosi all'app scaricabile su smart tv e accadere alla finestra dedicata alla sfida dell'U-Power Stadium. La telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico sarà di Massimo Gobbi.

Monza-Milan dove vederla in streaming

La sfida tra Monza e Milan sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN disponibile anche per dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite pc accedendo con le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Milan

Il Milan proverà a fare un po' di turnover con Jovic che potrebbe insidiare Giroud al centro dell’attacco rossonero. Thiaw può tornare titolare al fianco di Gabbia dopo la mezz’ora giocata contro il Rennes. Loftus-Cheek sempre nel ruolo di trequartista.

Nel Monza dal primo minuto dovrebbero esserci Colpani e Mota a supporto di Djuric. Ciurria verso la panchina con Birindelli e Zerbin favoriti per giocare sulle fasce. Akpa Akpro e Pessina in mezzo al campo.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho, Djuric. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.