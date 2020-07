L'obiettivo del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è chiaro, e lo ha nuovamente ribadito l'ex amministratore delegato del Milan in una recente intervista: "Vogliamo subito la Serie A – ha spiegato il dirigente brianzolo a ‘B Magazine' – Abbiamo già preso Andrea Barberis dal Crotone, l'idea è di mettere a segno altri quattro-cinque colpi e costruire una formazione competitiva". Dal prossimo mercato estivo, dovrebbero dunque arrivare altre pedine importanti per Christian Brocchi: nuovi giocatori in grado di far fare alla compagine monzese il salto di qualità.

I contatti tra Galliani e l'Inter

Messo da parte il sogno di arrivare a nomi del calibro di Ibrahimovic e Kakà, Galliani sta dunque lavorando per rinforzare la squadra e far sognare i tifosi. L'ultimo attaccante sul quale il Monza avrebbe posato gli occhi sarebbe Sebastiano Esposito: giovane punta dell'Inter, fresca di accordo per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2022. Il dirigente biancorosso avrebbe infatti già preso i contatti con il club nerazzurro e con l'entourage per il prestito del giocatore, ricevendo però una risposta negativa dallo stesso classe 2002 che vorrebbe rimanere nella massima serie per giocarsi le sue carte.

Sampdoria, Bologna e Parma pronte ad abbracciare Esposito

Tra gli obiettivi della società di Suning, c'è infatti quello di prestare Esposito ad una squadra di Serie A per fargli fare le ossa e per dargli la possibilità di giocare con più continuità. Tra i club interessati all'ex bomber della Primavera interista, ci sarebbero infatti Sampdoria, Bologna e Parma: pronte a prendere il ragazzo e a lanciarlo nel massimo campionato italiano. Il futuro del 18enne di Castellammare di Stabia, che in curriculum può già vantare 13 presenze complessive in stagione e 1 gol in Serie A, non verrà però deciso prima di settembre. In questo momento l'Inter è concentrata sul finale di stagione, e non vuole distrazioni di mercato per i suoi giocatori.