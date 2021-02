Il Bayern Monaco è pronto a sfidare l'Al-Ahly avversaria sul cammino verso la finale del Mondiale per Club in cui la società tedesca, vincitrice della Champions League, è indiscussa protagonista. Ma l'avventura è iniziata in modo pessimo per i bavaresi che hanno dovuto attendere nove ore e un cambio di location prima di volare verso il Qatar, la ‘terra promessa' del Mondiale per Club, con tanto di nota polemica ufficiale pubblicata dal Bayern sul proprio sito e account social ufficiali.

La squadra sarebbe dovuta partire alla volta di Doha, in Qatar alla mezzanotte di venerdì, dall'aeroporto di Berlino. Tutto programmato, tutto organizzato fino ai minimi dettagli come avviene in questi casi in cui l'appuntamento è in calendario da tempo e si strutturano spostamenti, logistiche e dettagli con largo anticipo. Eppure, il Bayern è decollato solamente nella mattinata di sabato mattina non per il Qatar ma per Monaco di Baviera da dove poi si sarebbero diretti a destinazione finale.

Un contrattempo che ha fatto infuriare Karl-Heinz Rummenigge, il CEO del Bayern Monaco che ha emesso una nota ufficiale sulla vicenda in cui ha denunciato il gravissimo danno procurato alla società ma soprattutto alla squadra, con i giocatori rimasti in ballo per più di nove ore, in balia degli eventi, reduci dall'ultima trasferta di campionato e senza la possibilità di riposarsi adeguatamente.

Lo stesso Rummenigge non è stato a guardare e ha rincarato la dose, rivelando alla Bild tutta la propria rabbia e frustrazione: "Ci sentiamo presi in giro anche perché non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra costretta ad una vera e propria odissea".

Tutta la vicenda è ben riassunta nel comunicato del Bayern: "Invece di decollare poco prima della mezzanotte come inizialmente previsto, l'aereo con a bordo la squadra non è stato autorizzato a decollare fino alle 7 del mattino. A causa del pernottamento non programmato, è stato necessario cambiare l'equipaggio e l'aereo ha dovuto fare scalo a Monaco. Da lì, l'aereo è decollato per Doha alle 9.15".

Mondiale per Club, quando debutta il Bayern Monaco

Il Mondiale per club è iniziato lo scorso 4 febbraio 2021 e il Bayern Monaco, campione d'Europa, debutterà l'8 febbraio, direttamente in semifinale, contro l'Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2020) che ha battuto l'Al Duhail (campione del Qatar).