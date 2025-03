video suggerito

Mondiale per Club 2025, la cifra shock che possono vincere Juventus e Inter: quasi un miliardo di euro "Una cifra senza precedenti" ha detto il Consiglio della FIFA che ha approvato il montepremi per il torneo che si disputerà tra giugno e lungo e vedrà 32 partecipanti in un nuovo inedito format. Circa 930 milioni di euro a disposizione, più del doppio di quelli distribuiti in Qatar per il Mondiale 2022.

A cura di Alessio Pediglieri

La Coppa del Mondo per Club che si terrà negli Stati Uniti la prossima estate e alla quale, per l'Italia giocheranno Juventus e Inter, avrà a disposizione un montepremi incredibile, ufficializzato dalla FIFA: un miliardo di dollari, pari a circa 930 milioni di euro. Oltre il doppio di quello messo a disposizione al Mondiale 2022 in Qatar che non toccava i 500 milioni di euro.

Dunque, il prossimo Mondiale per Club si presenta, oltre che il più partecipativo di sempre con la nuova formula a 32 squadre, anche in più ricco di ogni tempo. La FIFA ha ufficializzato la pazzesca cifra che metterà a disposizione nell'intero torneo, pari a circa 930 milioni di euro che tra il 14 giugno e il 13 luglio vedrà le migliori società da ogni parte della terra, sfidarsi per la gloria, e non solo. Sarà la classica "cifra senza precedenti" approvata dal Consiglio della FIFA, in base alle previsioni di raccolta: dal nuovo format del torneo allargato, infatti, sono previsti circa il doppio di ricavi.

Come viene diviso il montepremi del Mondiale per Club 2025

Non sono per ora stati forniti dettagli da parte della FIFA sulla distribuzione dei premi tra i 32 club coinvolti che vedrà 12 squadre europee (tra cui Juventus e Inter, per l'Italia, che potranno ambire ad una bella fetta del montepremi messo in palio), 6 sudamericane, 4 africane, asiatiche e nordamericane, oltre ad uno rappresentante dell'Oceania e l'Inter Miami di Messi in rappresentanza del Paese ospitante. "Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai partecipanti" ha comunque sottolineato Gianni Infantino: "e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la Fifa non tratterrà un solo dollaro".

Quando giocano Juve e Inter al Mondiale per Club 2025

Il Mondiale per Club 2025 scatterà con la gara inaugurale a Miami l'Inter di Messi, mentre Inter e Juventus – le uniche squadre italiane ad essere state ammesse – inizieranno il 17 e il 18 con i nerazzurri che, alle ore 3 italiane, sfideranno il Monterrey mentre i bianconeri alla stessa ora giocheranno contro l'Al Ain.