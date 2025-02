video suggerito

Moise Kean è stato dimesso nella notte dall’ospedale dopo il trauma cranico: le sue condizioni Dopo il ricovero all’ospedale di Verona Kean è stato dimesso e ha fatto ritorno a Firenze: come sta dopo il brutto infortunio che ha fatto spaventare i suoi tifosi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata una lunga serata di preoccupazione per Moise Kean e tutti i suoi cari: il giocatore ha subito un brutto colpo alla testa durante la partita contro il Verona ed è uscito dal campo in barella immobilizzato, immagini che hanno fatto temere per le sue condizioni. La Fiorentina ha comunicato che si tratta di un trauma cranico e per questo è stato ricoverato immediatamente in ospedale, dal quale è stato dimesso durante le notte con notizie davvero confortanti.

La Viola ha rilasciato un comunicato ufficiale per aggiornare tutti sulle sue condizioni. Kean è fuori pericolo e può finalmente tornare a Firenze dopo una notte di ricovero: "ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi". Si può finalmente tirare un sospiro di sollievo per lui dopo tante ore di apprensione.

Le condizioni di Kean dopo il colpo alla testa

Le immagini dal campo erano terrificanti: a causa di un colpo fortuito alla testa è crollato a terra, forse perdendo i sensi per qualche secondo. Lo staff medico è intervenuto subito per portarlo via in barella, immobilizzandogli il collo per spostarlo in sicurezza. Per non far spaventare i tifosi Kean ha mosso un braccio mentre veniva portato fuori dal campo tra gli applausi di tutto lo stadio, per far capire che era vigile e cosciente nonostante il suo svenimento. La ginocchiata di Dawidowicz gli ha prima spaccato un sopracciglio costringendolo a uscire momentaneamente per curarsi e cambiare la maglietta sporca di sangue, ma poi rientrato in campo non ha retto.

Si è trattato di un trauma cranico che ha richiesto diverse ore di osservazione in ospedale e una serie di esami clinici e test che per fortuna hanno tutti avuto un esito negativo. Kean però è apparso sempre in buone condizioni e nel corso della notte è stato dimesso per poter tornare a Firenze. Ovviamente non sono ancora chiari i tempi di recupero da questo infortunio che per fortuna si è rivelato molto meno grave del previsto, dato che verranno valutati con molta cautela dallo staff medico della Fiorentina.