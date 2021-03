Il Psg ha comunicato tramite una nota ufficiale, che Moise Kean è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante italiano in questo momento si trova in isolamento fiduciario. Ecco il comunicato del club francese: "Moise Kean è risultato positivo al test PCR Sars-Cov2 questa mattina. È rimasto a Parigi e non sarà disponibile per la partita di Bordeaux. Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato". L'ex centravanti della Juventus dovrà dunque saltare il prossimo impegno di campionato contro il Bordeaux.

Una vera e propria tegola per Pochettino che in attacco deve fare già a meno di Neymar. In attesa del nuovo tampone, Kean rischia comunque di saltare anche il ritorno di Champions League contro il Barcellona valido per il ritorno degli ottavi di finale. In questo momento il giocatore in stagione ha realizzato 15 gol complessivi di cui 11 in Ligue 1, 3 in Champions e 1 in Coppa di Francia esplodendo definitivamente nel grande calcio europeo dopo un periodo di rodaggio all'Everton non proprio esaltante con Carlo Ancelotti alla guida.

Kean era stato grande protagonista della gara d'andata contro i catalani messi al tappeto con il punteggio di 4-1 nella gara giocata al ‘Camp Nou'. In quell'occasione il giovane attaccante classe 2000 è riuscito a mettere a segno anche un gol che ha spianto poi la strada ai parigini diretti verso i quarti di finale. Proprio al termine di quella partita, furono tanti i tifosi della Juventus che sui social accusarono la società bianconera di essersi privata troppo presto di un prodotto del vivaio della Vecchia Signora che ora sta facendo le sue fortune all'estero. Kean per il momento sta pensando solo a fare bene puntando con decisione ai prossimi Europei con la speranza che il Ct Roberto Mancini possa considerare la sua convocazione.