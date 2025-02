video suggerito

Modric rimprovera Vinicius: le due stelle del Real Madrid si affrontano a muso duro in campo Modric rimprovera Vinicius per il suo scarso impegno nella fase difensiva: le due stelle del Real Madrid si affrontano a muso duro in campo durante la gara vinta per 3-2 in Copa del Rey contro il Leganes. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Modric rimprovera Vinicius per il suo scarso impegno nella fase difensiva: le due stelle del Real Madrid si affrontano a muso duro in campo durante la gara vinta per 3-2 in Copa del Rey contro il Leganes. Mancavano cinque minuti alla fine dei tempi regolamentari e la squadra di Carlo Ancelotti era in difficoltà dopo aver subito la rimonta da parte dei padroni di casa due gol.

In quel momento due dei calciatori più rappresentativi della Casa Blanca sono stati protagonisti di un battibecco al centro del campo: Modric voleva che Vinicius aiutasse di più i suoi compagni in fase difensiva e il brasiliano non ha apprezzato il richiamo del compagno, rispondendo per le rime. Il faccia a faccia tra i due è stato visto da tutto lo stadio ed è diventato subito virale sui social.

Modric rimprovera Vinicius: si affrontano a muso duro in campo

Dopo un'azione conclusasi con un calcio d'angolo a favore del Leganés, Modric si è rivolto a Vinicius, che non era rientrato per dare una mano ai compagni, per impartirgli una ramanzina e spronarlo: il calciatore brasiliano ha risposto al rimprovero e questa cosa non è piaciuto per niente al numero 10, che ha alzato il tono della sua rabbia mentre si dirigeva verso il numero 7 da lontano.

Il fatto che Vinicius abbia replicato a Modric non è piaciuto neanche a Valverde, che si è unito ai gesti di fastidio del croato e ha dato man forte all'esperto centrocampista. Modric non ha nascosto il suo malessere con Vinicius che, quando ha visto il modo in cui Valverde era entrato nella disputa, dopo qualche secondo è rientrato per difendere insieme agli altri.

Carlo Ancelotti ha chiarito la sua posizione a fine partita: "Se parla Modric, dobbiamo rispettarlo".

Una dimostrazione di leadership e gerarchia di alto livello da parte di Modric: poche persone nello spogliatoio possono permettersi di rivolgersi così Vinicius in pubblico e questa situazione non è particolarmente piaciuta al brasiliano che, dopo il gol della vittoria segnato da Gonzalo, ha lasciato il campo ed è rientrato subito negli spogliatoi.

A fine partita Modric ha minimizzato la situazione con Vini: "Come vanno le cose con Vini? Sono cose di calcio ragazzo, hai visto quello che non dovevi". Forse Luka ha ragione, ma Vincius non la pensa allo stesso modo.