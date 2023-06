Modric pronto a lasciare il Real: dietro all’offerta da 120 milioni c’è un sogno ancora più grande 120 milioni di euro netti per tre anni: questa è la proposta irrinunciabile che è arrivata dall’Arabia Saudita per Luka Modric. Che accetterà, rinunciando al rinnovo già pronto col Real. Dietro c’è un sogno ancora più grande: i Mondiali 2026.

A cura di Alessio Pediglieri

Questa potrebbe essere stata davvero l'ultima stagione di Luka Modric al Real Madrid. Il fenomeno croato non ha alcuna intenzione di smettere di giocare, anzi. Di fronte alla faraonica offerta che gli è arrivata, è pronto a mettersi di nuovo in gioco a 38 anni. Ma vuole farlo in un contesto meno stressante, per potersi gestire al meglio e poter continuare a dare una mano alla propria nazionale.

L'addio non è scontato quando si parla di Luka Modric, uno dei migliori centrocampisti al mondo e già Pallone d'Oro 2018. Un autentico pilastro della nazionale croata e del Real Madrid in cui è una vera e propria istituzione, riuscendo ogni volta a sorprendere tutti, risultare tra i migliori e riavvolgere le lancette del tempo. Che segnano 38 primavere, non sufficienti però a spingere Modric a dire addio al calcio giocato.

Il fenomeno croato era passato al Real Madrid nella stagione 2012-13, dal Tottenham, per "soli" 40 milioni di euro, ma appena arrivato si è guadagnato il grado di leader in una squadra che da quel momento ha vinto tutto. E più volte. Ha conquistato 23 titoli in 10 stagioni a Madrid, tra cui ben cinque Champions League, diventando uno dei giocatori più importanti per il Real Madrid nell'ultimo decennio del club spagnolo. Adesso però, il contratto è in scadenza e il pensiero va oltre l'amore per il mondo dei Blancos.

L’ultimo trofeo alzato da Modric al Real, la Copa del Rey lo scorso 6 maggio

Come accaduto già un anno fa, il suo desiderio era quello di proseguire per un'altra stagione, vedendo l'immutato amore nel tempo da parte della tifoseria e soprattutto la consapevolezza di aver dato prestazioni di assoluta qualità ad una squadra che non ha potuto fare a meno di lui. Tutti elementi che hanno convinto il Real al rinnovo ma questa volta Modric sembra aver optato per una strada diversa, anche se altrettanto affascinante: dedicarsi alla propria nazionale. E per farlo avrebbe deciso di continuare a giocare, ma in un panorama calcistico forse meno competitivo ed esaltante, di certo meno affascinante, sicuramente più tranquillo: l'Arabia.

Modric potrebbe chiudere la sua avventura nei prossimi giorni, accettando un'offerta milionaria che darebbe il tocco finale alla sua enorme carriera. Il croato avrebbe già comunicato le proprie intenzioni al club che è disposto a spalancargli le porte malgrado il rinnovo fosse già sul tavolo. Per Luka Modric c'è la classica offerta irrinunciabile dall'Arabia Saudita: 120 milioni di euro netti per tre stagioni. L'occasione giusta al momento giusto: a 38 anni c'è ancora chi è disposto a pagarlo da top player e permettergli di coltivare il sogno di puntare direttamente prima a Euro 2024 ed eventualmente ai Mondiali 2026.