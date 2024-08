video suggerito

Modica s'infortuna gravemente sbattendo sui tabelloni: gli avversari lo aiutano, esce in lacrime Agustin Modica ha riportato un grave infortunio al ginocchio dopo un brutto scontro con i tabelloni pubblicitari.

A cura di Marco Beltrami

La lista degli infortuni gravi di queste ultime ore si allunga. L'ultimo giocatore finito letteralmente ko dopo un incidente di gioco è Agustin Modica, attaccante del Rosario Central. L'argentino si è scontrato violentemente con i cartelloni pubblicitari rimediando un problema al ginocchio tutt'altro che leggero.

Modica si scontra con i cartelloni, l'infortunio è molto grave

La cornice è stata quella del confronto tra Independiente e Rosario Central, valido per la Prime Division Argentina. L'attaccante della formazione ospite stava lottando per un pallone lungo, dopo un lancio di un suo compagno dalla difesa. Dopo un contrasto di gioco con Joaquín Lazo, ecco che Modica non è riuscito a frenare la sua corsa finendo a tutto gas contro i tabelloni pubblicitari elettronici.

Grave problema al ginocchio per Modica, finisce in lacrime fuori

Il classe 2003 è finito alle spalle del cartellone, ma subito ha accusato un grande dolore piegandosi in due. Inizialmente c'è stata grande preoccupazione perché nessuno riusciva a capire dove si fosse infortunato il giocatore dopo l'impatto. Modica ha iniziato a toccarsi il ginocchio non riuscendo a camminare, ed è intervenuto il rivale che molto preoccupato lo ha aiutato richiamando l'attenzione dell'arbitro che a sua volta ha avvisato lo staff medico.

Modica strenuamente ha provato a giocare ancora, ma alla fine si è arreso. Dopo essersi steso sul terreno di gioco, l'attaccante ha iniziato a piangere inconsolabile con compagni e avversari che si sono avvicinati per provare a consolarlo. Trasporto in barella fuori dal campo e sensazioni assai negative sull'entità dell'infortunio al ginocchio che è sembrato tutt'altro che leggero. Il club non ha ancora reso note le condizioni di Modica, che potrebbe andare incontro ad un lungo stop.