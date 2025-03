video suggerito

Rivera disperato e in lacrime dopo il fallo killer: l'avversario lo raggiunge in panchina, è pentito Bel gesto dopo Banfield-Independiente da parte di Terzia che poco prima si era reso protagonista di un'entrata molto pericolosa nei confronti di Rivera.

A cura di Marco Beltrami

Geronimo Rivera ha vissuto un incubo durante la partita valida per il Torneo Apertura in Argentina tra Banfield e Independiente. Questo giovane attaccante ha subito un intervento durissimo da parte di un avversario, ovvero Diego Tarzia. Dolore e spavento per il calciatore classe 2003 costretto a lasciare il campo in lacrime. Una scena davvero triste, che ha colpito tutti i presenti, in primis proprio il giocatore protagonista dell’intervento.

Fallo killer dell'avversario, Rivera distrutto in panchina

Rivera stava avanzando palla al piede, quando ha dovuto fare i conti con il ritorno del giocatore dell’Independiente. Tarzia che era in ritardo ha provato a fermare con le cattive il suo avversario: intervento da dietro, pericoloso, con pochissime speranza di colpire il pallone che infatti non è stato nemmeno sfiorato. Ad avere la peggio è stato il giocatore di casa: il piede è rimasto sotto, con una torsione innaturale della caviglia e del ginocchio. Se Tarzia è stato ammonito per il suo intervento da “cartellino arancione”, il povero Rivera si è sottoposto alle cure del suo staff medico. Polemiche feroci per il provvedimento disciplinare leggero nei confronti del calciatore ospite, che è stato graziato per le proteste del Banfield.

Tarzia si pente e decide di scusarsi con l'avversario

Dopo qualche minuto inevitabile il cambio con l'impossibilità di proseguire la partita per il calciatore biancoverde. Straziante la sua uscita con un pianto inconsolabile. Una volta fermatosi in panchina il ragazzo è stato consolato dai compagni, senza troppa fortuna. A fine gara prima di rientrare negli spogliatoi, ecco che Terzia ha provato a rimediare a quanto accaduto poco prima: si è recato vicino a Rivera e lo ha abbracciato, scusandosi per l'intervento.

I due si sono stretti e scambiati qualche parola, a dimostrazione probabilmente della voglia del calciatore del Banfield di perdonare Rivera e concentrarsi solo sul recupero.