Dzeko è irriconoscibile dopo l'infortunio shock al volto: ha il naso completamente tumefatto L'infortunio di Dzeko è terribile, l'avversario gli ha rifilato una scarpata: sui social ha mostrato le foto delle sue ferite e il volto pieno di lividi.

A cura di Ada Cotugno

L'ultima partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali è costata tanto a Edin Dzeko che ha lasciato il campo dopo aver subito un infortunio bruttissimo al volto. Popescu gli ha rifilato una scarpata involontaria alla faccia che gli ha rotto il setto nasale e gli ha procurato diversi lividi: lo scontro è stato molto violento ma per fortuna le ferite riportate sono superficiali e sono state subito medicate dallo staff medico. L'ex attaccante dell'Inter non si è nascosto e il giorno dopo l'incidente si è mostrato sui social con il volto completamente tumefatto e malconcio, scherzando addirittura sull'accaduto.

A 39 anni il giocatore è ancora un punto di riferimento della sua nazionale e non si tira mai indietro in nessuna partita. Non sarà di certo questo infortunio a fermarlo, l'ennesimo di una carriera vissuta sempre dando il massimo: il bosniaco ha già lasciato il ritiro per fare rientro in Turchia e potrebbe restare a riposo per alcune partite, ma al rientro indosserà quasi certamente una mascherina protettiva per il setto nasale.

L'infortunio terribile di Dzeko

Le immagini riprese durante Romania-Bosnia sono terrificanti. Nel corso del primo tempo Popescu è intervenuto per calciare il pallone, ma non si è accorto di essere sulla traiettoria di Dzeko che è stato colpito al volto con una scarpata: l'impatto è stato molto doloroso, soprattutto perché il rumeno non è riuscito a dosare la forza del suo calcio, e l'ex Inter si è accasciato immediatamente tenendosi il naso dolorante. Al braccio aveva già una fasciatura a causa di un infortunio che aveva rimediato un po' di tempo fa con il Fenerbahce.

L'attaccante è uscito immediatamente dal campo per essere medicato e il giorno dopo si è fotografato per mostrate com'era ridotto. Il suo volto è completamente tumefatto, il naso fasciato e gonfio (probabilmente fratturato) e sotto gli occhi riporta due lividi viola molto evidenti. Ma nonostante tutti gli acciacchi Dzeko non ha perso l'ottimismo e ha postato su Instagram una carrellata di tutti i recenti infortuni per scherzarci su, ricevendo anche i commenti di Balotelli e Nainggolan che lo hanno preso in giro per il suo aspetto.